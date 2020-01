Tři dny, tři krajská města a debaty s desítkami starostů. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) „veze“ do regionů klíčový stavební zákon, který by měl odšpuntovat stavební výstavbu jak pro drobné stavebníky, tak pro zásadní dopravní stavby. Hlavní cíl: z průměrných pěti let (v dopravě ještě déle) zařídit povolení u větších projektů za jeden rok.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Včera to šéfka resortu zopakovala i ve Zlíně. Například stavba dálnice D49 v úseku Hulín – Fryšták je pozastavena od roku 2010. Chybí jim „jen“ ono pověstné poslední kulaté razítko. „Chceme, aby stavby byly povolovány i s přezkumem nejdéle do jednoho roku. Stavební legislativu proto musíme hodně zjednodušit a povolování výrazně zkrátit. A musíme to udělat velmi rychle,“ zopakovala Dostálová.