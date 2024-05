Uzavření informačních center a podatelen soudů, odročování některých jednání, žádná možnost nahlížet do spisů a zastavení rozesílání soudních rozhodnutí. Takové důsledky bude mít u jednotlivých soudů středeční výstražná stávka justičního personálu za vyšší platy.

V budovách pražských soudů byly dnes ztichlé chodby a podatelny buď zavřené, nebo fungující v omezeném režimu. V oknech Justičního areálu Na Míčánkách visely nápisy upozorňující na jednodenní výstražnou stávku soudních zaměstnanců za vyšší platy. U vrchního soudu se kvůli nedostatku úředníků konala jen insolvenční a dvě trestní řízení. U středočeského krajského soudu pracovala v infocentru jedna zaměstnankyně místo čtyř.

Justiční odbory stávku vyhlásily poté, co se minulý čtvrtek nedohodly s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) na požadovaném navýšení platů o 15 procent. Blažek dnes na síti X uvedl, že stávka je důsledkem „oprávněného, desítky let rostoucího pocitu nedoceněnosti specifik v činnosti administrativy v justici". "Ke kumulaci rozhořčení se přidala inflace, zděděný stav veřejných financí, rostoucí agenda a některá nedorozumění. Přesto věřím, že se situace zlepší. Snažíme se o to, jak jen můžeme. Ne vždy před TV kamerami," napsal.

Stávka pracovníků soudů justici přibrzdí, soudit se však bude dál

V rozlehlé budově vrchního soudu, který sídlí v Praze 4 poblíž pankrácké věznice, bylo dnes dopoledne o poznání klidněji než v jiných jednacích dnech. Mluvčí instituce už předem avizoval, že soud z velké části omezí provoz - uzavře fyzickou i elektronickou podatelnu a neumožní nahlížení do spisů. Dvě trestní zasedání, která se konala, odročit nešlo, protože v nich bylo potřeba rozhodnout bezodkladně.

„Náš senát jednal z toho důvodu, že jde o věc složitou, zrušenou Nejvyšším soudem, obžalovaný je tam ve vazbě a ty vazební lhůty jsou poměrně krátké. Takže jsme požádali naši protokolující úřednici, zda bychom dneska skutečně výjimečně a ojediněle mohli jednat. Vyhověla tomu, za což jsme jako senát vděční. Rozhodně nemáme za to, že je nějaký stávkokaz,“ řekl na místě ČTK a Českému rozhlasu předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Jan Kadlec.

„Nicméně bych rád zdůraznil, že požadavky personálu soudu považujeme za zcela oprávněné, a kdyby to nebyl takhle specifický případ, tak bychom zcela jistě odročili,“ doplnil Kadlec. Kauza se týká muže obžalovaného z pokusu o vraždu svědka.

Krajský soud v Praze, který sídlí na Smíchově a kde se do stávky zapojilo 43 procent administrativních pracovníků ze všech soudních úseků, neuzavřel návštěvníkům podatelnu ani informační centrum. Provoz ale omezil. Činnost osmi až deseti lidí podatelny například převzali dva pracovníci pokladny. Na dveřích podatelny visel nápis o konání stávky.

„Některá jednání musela být zrušena. Týká se to odvolacího trestního úseku, kde musí být protokolující úřednice,“ řekla ČTK mluvčí soudu Hana Černá. Soud je ale podle ní připraven projednat i nečekaná vazební jednání či případy domácího násilí. Mluvčí neočekává, že by stávka způsobila veřejnosti větší problémy. „Lidé jsou o stávce informovaní. Nevypadá to, že by se tvořily dlouhé fronty,“ uvedla.

Ke stávce se připojili zaměstnanci všech soudů s výjimkou Ústavního, procento stávkujících se soud od soudu liší. Podle odborů se zapojí 90 procent ze všech 9500 zaměstnanců. Odvolání jednání kvůli nepřítomnosti podpůrného personálu je podle předsedů soudů na rozhodnutí jednotlivých soudců.

Představitelé justice poukazují na platové podhodnocení zaměstnanců svých soudů dlouhodobě. Skutečný průměrný plat zaměstnanců soudů byl loni 36 916 korun, průměrná mzda v Česku přitom dosáhla 43 341 korun. Podle odborářů je reálná situace taková, že justiční personál nemá peníze na obstarání životních potřeb. Kvůli situaci v resortu svolal ministr Blažek na 13. června k jednání zástupce všech právnických profesí.

Liberecký kraj

Za tragické považuje platy zaměstnanců justice, zejména těch začínajících, vyšší soudní úřednice Okresního soudu v České Lípě Jana Nečesaná. Stávkuje dnes stejně jako drtivá většina úředníků soudů v Libereckém kraji. Nečesaná pracovníky českolipského soudu považuje za srdcaře, proto podle ní z této práce neodcházejí jinam. Míní, že výpověďmi by navíc problém s platy nevyřešili.

„Tam totiž nikdo nebude chtít do budoucna pracovat za tyto peníze. Generace mladých je dneska úplně jinde a nikdo za tyto peníze, jak se říká, by ani nevstával. Každý říká, že můžeme jít pracovat jinam, to ano, to sice můžeme, ale někdo tu práci dělat musí,“ řekla ČTK Nečesaná.

Tragický je podle ní plat začínajících zapisovatelek, které musejí mít maturitu, ale tabulkově je nástupní mzda 18 680 korun. „Protože to je pod minimální mzdou. A zaměstnavatel je tak nucený doplácet do zaručené mzdy, což je 21 800 hrubého, a to činí 18 571 čistého. Takže zapisovatelka, která k soudu nastoupí, má osmnáct a půl čistého a z té zaručené mzdy se posune výš až po deseti letech práce,“ uvedla.

Zmrazení platů soudců v roce 2022 bylo protiústavní, rozhodl soud

Sama se diví, pokud některá ze začínajících zapisovatelek vydrží u soudu delší dobu. „Začíná se to měnit i v České Lípě, že ty mladé holky končí z finančních důvodů. Protože když si vezmete, že by chtěla jít někam bydlet do pronájmu, tak to ani nezaplatí. A jsou mezi námi i takové, které musejí pobírat sociální dávky,“ uvedla. Většina pracovníků českolipského soudu je podle ní dlouhodobých. „Jsme hlavně srdcaři," řekla.

Finanční problémy mají i pracovníci jiných soudů. Například osmadvacetiletá Martina, jež pracuje jako zapisovatelka a rejstříková vedoucí na pobočce Krajského soudu v Liberci. Žije sama a s platem 24 500 korun měsíčně stěží vyjde. Po zaplacení hypotéky a dalších plateb jí zbývá asi 8000 korun, což jí stačí tak na jídlo. „Tudíž nemám žádné peníze navíc na základní potřeby, život, spoření či provoz auta, které ani nemohu vlastnit, nemluvě o nemožnosti jet na dovolenou či si jako žena jednou za čas koupit něco na sebe a pečovat o sebe,“ řekla dnes ČTK. Každý měsíc si od kamarádů půjčuje minimálně 3000 korun. „Je trapné a ponižující se každý měsíc ptát na půjčku, ale kdybych tuto možnost neměla, pravděpodobně bych nedokázala hradit nečekané výdaje a seděla doma,“ dodala Martina, jež si nepřála uvést své příjmení.

Nečesaná u českolipského soudu pracuje už 30 let a za tu dobu se vypracovala na pozici vyšší soudní úřednice. Ani plat na této pozici kolem 32 tisíc korun nepovažuje za adekvátní. „Vzhledem k náročnosti, odbornosti práce, kdy jste něco jako pravá ruka soudce. Když vydáváte i různá rozhodnutí místo soudců, které máte pravomoc vydávat, tak je to nedoceněné,“ uvedla.

Nemyslí si ale, že dnešní stávka něco změní. „Obávám se, že ne, že u nás v republice se slyší jenom na to, že soudci nemají peníze, soudcům se odebralo, soudcům se musí přidat, protože si o tom rozhodli na Ústavním soudu. Ale prostě ta spodina, ta administrativa nikoho nezajímá,“ řekla. Míní, že větší dopad by měl dlouhodobější protest. „Aby opravdu stát pochopil, že ty zaměstnance potřebuje, že pokud bude justice bez administrativy, tak to nemůže fungovat. Zhroutí se to, protože soudce si sám neudělá agendu. Musí se pochopit, že i my chceme žít za nějaké normální slušné platy, a ne tam být za mzdu, kterou v podstatě nepobírá ani zametač ulic,“ dodala.

Královéhradecký kraj

V hradeckém pracovišti Krajského soudu v Hradci Králové se do dnešní stávky za zvýšení mezd zapojilo 81,6 procenta zaměstnanců. Odročena či přeložena byla všechna řízení, která byla na dnešek nařízena, tedy sto procent. ČTK to dnes řekli zástupci krajského osudu. V pardubické pobočce krajského soudu se k dnešní stávce připojilo 75,7 procenta zaměstnanců.

Na pracovišti v Hradci Králové je uzavřena podatelna, pokladna i informační kancelář, listinná podání lze i přesto podat, a to prostřednictvím justiční stráže. Na pracovišti v Pardubicích je podatelna, pokladna i informační kancelář v provozu.

„Zaměstnanci, kteří se ke stávce připojili, dnes do zaměstnání nedorazili. Soudci jsou na pracovišti přítomni, studují spisy popřípadě si připravují koncepty rozhodnutí,“ řekla ČTK místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové Zuzana Ursová.

Trestní oddělení krajského soudu dnes nefunguje, stávkuje 100 procent jeho zaměstnanců. „Pokud by přišel návrh na neodkladný úkon, musel by jej soudce vyřídit bez administrativy,“ dodala Ursová.

Do působnosti Krajského soudu v Hradci Králové spadají kromě Královéhradeckého a Pardubického kraje také okresy Semily v Libereckém kraji a Havlíčkův Brod na Vysočině. Krajský soud má pobočku v Pardubicích.

Odbory vyhlásily stávku poté, co se na čtvrtečním jednání nedohodly s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Blažek svolal kvůli situaci v justici na 13. června zástupce všech právnických profesí k jednání.

Středočeský kraj

Do stávky se dnes zapojila drtivá většina z přibližně 90 zaměstnanců kladenského soudu, pouze dva ne. Soudci nestávkují. Většina soudních jednání bude odročena, jde ale o civilní, nikoli trestní oblast. Pohotovost pro případy nezbytných předběžných opatření bude, třeba u domácího násilí nebo ohrožení dětí. ČTK to dnes řekl kladenský soudce Lukáš Randa. Také zaměstnanci kolínského soudu se do stávky zapojili téměř všichni.

Středa je běžný jednací den civilního oddělení, hlavních líčení v trestních kauzách se tedy stávka nedotkne. Zajištěno bude jedno rozhodování o vazbě. „Jsou tam i jednání, která nesnesou odkladu, což jsou zejména řízení opatrovnická, to znamená, tam, kde třeba už nejde prodloužit předběžné opatření ve věci péče o nezletilé dítě, tak ta jednání proběhnou,“ řekl Randa. Odročená jednání se soudci podle něj snažili přesunout na co možná nejdřívější termíny, ale v některých případech dnešní odročení může znamenat posun i o měsíc či dva.

Většina podání už běžně chodí do datové schránky soudu, vyzvednutá tedy budou o den později. „Pokud by někdo něco přinesl fyzicky, tak to zkrátka podatelna nepřijme, protože zde nebude příslušný zaměstnanec,“ uvedl soudce.

Podle něj se na kladenském soudu prakticky neustále naráží na problém, jak získat kvalitní zaměstnance. „Pokud nám někdo odejde, máme velký problém toho člověka nahradit. Většinou se stane to, že i pokud zájem o tu pozici má, zeptá se na plat. A dost často se nám stane, že se dozvíme, že to zkrátka nemá pro toho člověka smysl,“ dodal Randa.

Ze zaměstnanců kolínského okresního soudu, kteří mohou stávkovat, se k dnešnímu protestu připojili s výjimkou jediného všichni. „Nebude probíhat žádné jednání, nejsme schopni ho technicky zabezpečit, současně nejsme schopni zabezpečit to, abychom se dozvěděli, že se někdo třeba omluvil z jednání, protože nikdo není schopen vyzvednout poštu nebo datovou schránku,“ řekla ČTK předsedkyně soudu Markéta Šottová.

Jednání jsou podle ní odročená, provoz soudu je omezen jen na nejnutnější úkony, které kvůli zachování lhůt nesnesou odklad. „Standardní jednání budou rozhodnuta s nějakým časovým skluzem,“ doplnila Šottová. Mimo provoz je podatelna, pokladna i infocentrum.

Problém s nedostatečným ohodnocením justičního personálu je podle Šottové dlouhodobý. „Už se to děje, lidé odcházejí a my je nemáme, ministerstvo to ví. Pokud si má někdo vybrat práci v administrativě, odejde do jiného státního, kde platí lépe, a to je to, s čím nesouhlasíme,“ upozornila Šottová.

Jihočeský kraj

Soudy v Českých Budějovicích dnes zůstávají v provozu, i když řada jejich zaměstnanců stávkuje. U krajského soudu se do jednodenní stávky za zvýšení mezd zapojilo více než 70 procent zaměstnanců a u okresního soudu 96 procent zaměstnanců. Soudy se přesto snažily nařízená jednání neodkládat. Vyplývá to z aktuálních informací ČTK.

„Nemám zprávu o tom, že bychom dnes nějakou věc odročovali kvůli stávce. Civilních jednání se to nedotkne vůbec, jelikož tam si soudce záznam sám namlouvá na diktafon. U trestních řízení je protokolující úředník, ale i v tomto případě jsme nemuseli odročovat,“ řekla mluvčí českobudějovického krajského soudu Ivana Vobejdová.

Dodala, že krajský soud má 148 zaměstnanců, z nichž osm působí na táborské pobočce. Do stávky se dnes zapojilo 110 zaměstnanců. Vobejdová uvedla, že podatelna je v běžném provozu.

Někteří dospělí by volební právo mít neměli, řekl Pavel. K urnám by pustil mladé

Okresní soud musel některá trestní řízení odročit. Absence kvůli stávce byla citelnější než u krajského soudu, protože do protestu se zapojili téměř všichni ze stovky zaměstnanců. „Snažili jsme se nic nedokládat. Především u nařízených vazebních jednání by to nebylo vhodné. Jsou tam nějaké časové lhůty, které je třeba dodržet, a navíc by ani nebylo etické, pokud bychom kvůli tomu třeba někoho drželi ve vazbě déle,“ uvedla mluvčí soudu Markéta Bartizalová. Dodala, že dnes je však kvůli stávce zavřena podatelna i pokladna.

Justiční odbory stávku vyhlásily poté, co se minulý čtvrtek nedohodly s ministrem spravedlnosti Blažkem na požadovaném navýšení platů o 15 procent. Skutečný průměrný plat zaměstnanců soudů byl loni 36 916 korun, průměrná mzda v Česku přitom dosáhla 43 341 korun. Podle odborářů je reálná situace taková, že justiční personál nemá peníze na obstarání životních potřeb.

Plzeňský kraj

Soudy v Plzeňském kraji dnes kvůli stávce justičních pracovníků za vyšší mzdy fungují v omezeném režimu, některé jsou zavřené. Do stávky se zapojil Krajský soud v Plzni i všech deset okresních soudů v Plzeňském a Karlovarském kraji, které pod něj patří. Na krajském soudu se zapojily do protestu zhruba tři čtvrtiny pracovníků, na okresních 90 až 100 procent, řekla dnes ČTK mluvčí krajského soudu Jana Rubášová. Na některé okresní soudy se dnes také nedá dovolat, zjistila ČTK.

Justiční odbory vyhlásily stávku poté, co se minulý čtvrtek nedohodly s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) na požadovaném navýšení platů o 15 procent.

„Krajský soud v Plzni nyní funguje ve velmi omezeném režimu, je uzavřeno informační centrum, podatelna, zápisové oddělení a celé detašované pracoviště veřejného rejstříku. Do stávky se zapojilo 142 zaměstnanců krajského soudu z celkových 197,“ řekla Rubášová. Většina nařízených jednání a hlavních líčení se ale podle ní nemusela odvolávat, pokračovat budou například insolvenční řízení či občanskoprávní agenda. Odkládalo se ale projednávání některých trestních kauz, kde musí být protokolující úřednice.

Omezeně funguje největší z okresních soudů v kraji, Okresní soud Plzeň-město. „Odhaduji účast na stávce na určitě 90 procent, přesný údaj budu mít ve čtvrtek. Někteří zaměstnanci mají i dovolenou,“ řekla ČTK předsedkyně soudu Petra Pavlíčková. Do soudní budovy mohou dnes vstupovat jen lidé pozvaní na jednání. Podatelna ale na rozdíl od jiných soudů funguje. „Muselo se odložit několik trestních věcí asi od pěti soudců. Soudí většinou dva případy denně, například civilní nebo opatrovnické věci pokračují normálně, je také zajištěno případné vazební jednání,“ uvedla Pavlíčková.

Většina zaměstnanců stávkuje také na klatovském okresním soudu. Podle jeho předsedy Jana Kasala se zapojilo 42 ze 46 zaměstnanců. „Musely se odložit některé trestní věci, protože nemáme protokolující úřednice. Vzhledem k tomu, že jsme malý soud a ve středu soudí trestní věci jen jeden soudce, jedná se o odložení jen několika málo jednání,“ řekl Kasal.

Omezeně fungují v Plzni okresní soudy Plzeň-jih a Plzeň-sever, které sdílejí jeden společný areál ve čtvrti Bory. Uzavřeny jsou podatelny i informační centra. „Z justičního personálu se do stávky zapojilo tak 95 procent zaměstnanců,“ řekl ředitel správy soudu Plzeň-sever Kamil Macner.

Budova tachovského okresního soudu se dnes uzavřela, nelze se tam ani dovolat, opakovaně vyzvánějící telefon nikdo nezvedal. Dovnitř mohou vstupovat jen lidé pozvaní do jednací síně. „Uzavřena bude podatelna, pokladna i infocentrum. Podání lze ke zdejšímu soudu v uvedený den podat elektronicky nebo poskytovatelem poštovních služeb,“ uvedla už dříve v oznámení předsedkyně soudu Olga Reiserová. Rokycanský okresní soud neměl na dnešek nařízená žádná jednání v trestních záležitostech, odvolávala se asi dvě jiná jednání, řekl mluvčí soudu Adam Žihla. Z více než tří desítek pracovníků v justici se k protestu nepřipojili dva. Provoz omezil také Okresní soud v Domažlicích, do soudní budovy mohou vstupovat jen lidé, kteří jsou pozvaní na jednání.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji dnes kvůli stávce pracovníků v justici za vyšší platy fungují některé soudy omezeně, jiné jsou pro veřejnost zcela uzavřeny. V omezeném režimu funguje třeba Krajský soud v Brně, zcela uzavřená je například budova znojemského soudu, zjistila ČTK od mluvčích jednotlivých soudů. Do jednodenní výstražné stávky se zapojili pracovníci všech soudů vyjma Ústavního. Justiční odbory stávku vyhlásily poté, co se minulý čtvrtek nedohodly s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) na požadovaném navýšení platů o 15 procent.

U krajského soudu omezeně fungují jak pracoviště v Rooseveltově ulici, tak v Husově. V provozu nejsou soudní kanceláře ani podatelna, pokladna, telefonní ústředna ani informační centrum. Jednání, která byla na dnešek nařízena, soudci odročovali, podle mluvčí soudu Kláry Belkovové zůstalo jen jedno.

V omezeném režimu fungují i brněnský městský soud a také soud pro Brno - venkov. Mluvčí městského soudu Petra Láníčková uvedla, že do výstražné stávky se zapojilo více než 85 procent zaměstnanců soudu, nefunguje tak například sekretariát, pokladna, podatelna, informační centrum či IT podpora. U okresního soudu se podle mluvčí Michaely Janočkové stávky účastní skoro 89 procent zaměstnanců. "Zbylých cca deset procent zaměstnanců čerpá například dovolenou, indispoziční volno či OČR," uvedla Janočková. Doplnila, že několik zaměstnanců je přítomno na pracovišti pro zajištění nejnutnějších úkonů soudu, a to především vazebních zasedání na trestním úseku, případně takzvaná rychlá předběžná opatření v případě ohrožených dětí v opatrovnickém úseku.

Exposlanec Feri obdržel výzvu. Do vězení má nastoupit ještě v květnu

Omezený je chod hodonínského soudu, kde se stávky účastní podle mluvčí soudu Sabiny Trávníčkové 54 zaměstnanců z 59. „V jedné trestní věci proběhne pouze neodkladné vazební zasedání, v němž budou úkony zapisovatelky provedeny zastupující soudkyní. Pokud se jedná o opatrovnický i civilní úsek, byla odvolána většina jednání,“ uvedla Trávníčková.

Pro veřejnost je zcela uzavřena budova Okresního soudu ve Znojmě, stávky se podle ředitelky správy tamního soudu Milady Švejdové účastní takřka všichni zaměstnanci. „Uzavřena zůstává i podatelna soudu a informační oddělení. Nařízeno zůstalo pouze jedno jednání k vyhlášení rozsudku. Pokud bylo nařízeno jiné jednání, pak ostatní soudci jednání odročili, o termínu nového řízení budou účastníci informováni,“ uvedla Švejdová.

Zcela uzavřena je pro veřejnost i budova soudu ve Vyškově, v Blansku, také obě budovy břeclavského soudu.

Představitelé justice poukazují na platové podhodnocení zaměstnanců svých soudů dlouhodobě. Skutečný průměrný plat zaměstnanců soudů byl loni 36.916 korun, průměrná mzda v Česku dosáhla 43 341 korun. Podle odborářů je reálná situace taková, že justiční personál nemá peníze na obstarání životních potřeb.

Olomoucký kraj

Většina budov soudů v Olomouckém kraji zůstala dnes kvůli stávce soudních úředníků uzavřena. V místnostech se jedná pouze ojediněle, odvolány byly desítky nařízených jednání. Zavřeny jsou podatelny a infocentra, které jindy obsluhují stávkující zaměstnanci, soudy dnes přijímají pouze elektronická podání. Stávka podle zástupců soudů paradoxně zatíží stávkující zaměstnance, kteří budou muset svou práci dohnat. Do stávky za vyšší platy se jich v kraji zapojily stovky, vedení soudů je v jejich požadavcích podporuje.

Na zamčené mříže narazí dnes lidé u vstupu do budovy Okresního soudu v Olomouci. Stávka se zde podle předsedkyně soudu Veroniky Ornerové protnula s omezením provozu v budově kvůli rekonstrukci fasády a střechy. „Neodkladné úkony na úseku civilním sporném i nesporném, jako je domácí násilí a rychlá předběžná opatření, i na úseku trestním jako je vazební služba, jsou nadále řešeny pohotovostními službami. Podání na soud musí být tento den činěna jinak než osobně,“ řekla ČTK Ornerová. Seznam odročovaných jednání z dneška je vyvěšen i na dveřích soudu.

Uzavřena zůstala dnes pro veřejnost i budova Vrchního soudu v Olomouci. „Z celkového počtu administrativních pracovníků se do stávky zapojí 81,25 procenta. Z tohoto důvodu byla odročena všechna jednání na trestním, civilním a insolvenčním úseku, jež byla nařízena na dnešek,“ řekl ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Vrchní soudu stávkovou iniciativu administrativních pracovníků podporuje, plyne z Cikových slov.

Kvůli stávce zaměstnanců justice se uzavřela i budova Okresního soudu v Přerově s výjimkou jednání, která nebyla soudcem odvolána. Ke stávce se podle předsedy soudu Jiřího Barboříka připojilo 56 zaměstnanců, tři se nepřipojili. „Bylo odvoláno devět z 25 nařízených jednání, zbytek provedou soudci sami bez zapisovatelek v převážně bagatelních věcech, kde účast účastníků řízení není nutná. Byla odvolána pouze dvě trestní jednání,“ řekl ČTK předseda soudu.

Otevřena je budova olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě, do podatelny se ale lidé nedostanou. Podle mluvčího soudu Igora Krajdla se do stávky zapojila většina soudních úředníků, celkem 85 zaměstnanců. Téměř všechna nařízená jednání pro tento den byla zrušena.

Venušiny kuličky v puse, svazování. Za týrání chlapce dostala macecha podmínku

Dveře zůstaly otevřené i na šumperském soudu, lidé se však dostanou pouze k justiční stráži, která jim sdělí potřebné informace. Odročeno bylo podle mluvčího soudu Reného Brauna všech 27 jednání, ke stávce se připojili téměř všichni zaměstnanci. Středa je pro soud jedním z hlavních jednacích dnů a navíc eskortním dnem, kdy k soudu přiváží vězeňská služba odsouzeně z mírovské věznice nebo lidi z vazby.

S odročováním jednání mají podle Brauna nejvíce práce zapisovatelky, které stávkují. Dohnat budou muset i dnešní den, neboť podání na soud budou přicházet i v době stávky. „Stávka je tedy i pro samotné zaměstnance soudu velké množství práce navíc, budou muset dohánět svou obvyklou práci a je zřejmé, že se nejedná o lehkovážnou demonstraci nespokojenosti, ale z pohledu zaměstnanců o vyústění neřešených problémů, na které bylo dlouhodobě upozorňováno,“ dodal Braun.

Kraj Vysočina

Některé budovy soudů na Vysočině zůstaly dnes kvůli stávce pracovníků za vyšší platy uzavřené, jinde je provoz omezený. Do stávky se zapojila většina z více než 200 pracovníků pěti okresních soud. Stávkují i pracovníci Krajského soudu v Brně včetně jeho jihlavské pobočky, sdělila ČTK jeho mluvčí Klára Belkovová. Dnešní jednání soudy až na výjimky zrušily.

Uzavřené jsou na soudech také pokladny, infocentra a podatelny. Podání lze většinou dělat jen elektronicky nebo poštou. Podatelna v Jihlavě ale zůstala otevřená. „Vůbec jsme si neuvědomil, že je stávka. Informovala mě o tom až tady u dveří služba, ale pochodil jsem, vyšli mi vstříc. Zavolali pána, který mi všechno orazítkoval a převzal, jsem rád, že jsem nemusel cestu opakovat,“ řekl ČTK starší muž, který přišel k jihlavskému soudu kvůli podání. O tom, že administrativní pracovníci jihlavského soudu stávkují, informovala u vstupu do budovy jen malá cedule s nápisem Stávka zaměstnanců soudu 29. 5. 2024 za dosažení důstojných platových podmínek.

Soudy na Vysočině budou mít ve středu zavřeno. Připojí se ke stávce kvůli platům

Stávkujících pracovníků okresních soudů v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou, které spadají pod brněnský krajský soud, je podle Belkovové 85 až 95 procent, ve Žďáru nad Sázavou je to 42 ze 47 lidí.

Na Okresním soudu v Havlíčkově Brodě, který spadá pod pardubickou pobočku Krajského soudu v Hradci Králové, se do dnešní stávky nezapojili jen tři ze 48 pracovníků, řekla ředitelka správy soudu Jana Hermanová. Všechna jednání soud odročil.

„U zdejšího soudu se účastní stávky 27 pracovníků z 28. Jednání nařízená na středu byla odročena,“ sdělila Michaela Tajchl, ředitelka správy soudu pelhřimovského okresního soudu, který spadá do působnosti táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Soudních jednání, výslechů či vyhlášení rozsudků u okresních soudů na Vysočině dnes podle portálu ejustice.cz mělo být takřka 100, uskuteční se jen několik, například u soudu v Třebíči nebyla z 18 zrušena dvě jednání. „Okresní soud Třebíč se vyjádřil, že dva z jeho soudců to (jednání) neodvolali a budou v jednací síni sami," řekla Belkovová.

Justiční odbory stávku vyhlásily poté, co se minulý čtvrtek nedohodly s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) na požadovaném navýšení platů o 15 procent.

Moravskoslezský kraj

Dnešní stávka administrativních zaměstnanců v justiční sféře má na soudech v Moravskoslezském kraji značnou podporu. Zapojila se do ní většina zaměstnanců soudů, které ČTK oslovila. Soudy proto musely zrušit řadu naplánovaných jednání.

Na Krajském soudu v Ostravě se podle mluvčího Igora Krajdla do stávky zapojilo 296 zaměstnanců, pět jich pracuje a dalších 21 je na dovolených, nemocenských nebo ošetřují člena rodiny. Na soudu se koná denně zhruba 60 až 70 jednání. Soud tak musel zrušit všechna jednání naplánována na dnešní den. Konají se pouze dvě vazební jednání, která se uskuteční bez administrativního personálu se zapnutým nahrávacím zařízením.

Budova soudu uzavřená sice není, ale lidé nemají podle Krajdla důvod na soud chodit, protože nefunguje například ani podatelna. Mezi stávkujícími jsou třeba zapisovatelky, protokolující úřednice, soudní tajemnice či asistenti soudců. Soudci, kteří ze zákona stávkovat nemohou, dnes budou bez oběda, protože do stávky se zapojil i kuchař.

Soud potrestal policistu za napadení řidiče v Měříně. Zaplatit má vysokou pokutu

Podobná je situace na Okresním soudě v Ostravě. Mluvčí Dalibor Zecha už v úterý uvedl, že se ke stávce připojí 247 zaměstnanců z celkových 249. Soud v té souvislosti musel zrušit 71 jednání, tedy většinu z naplánovaných. Do budovy soudu je dnes umožněn vstup pouze účastníkům řízení, jejichž jednání nebyla zrušena. „Vedení soudu a Soudcovská rada Okresního soudu v Ostravě se ztotožňují s platovými požadavky pracovníků justice, které považují za oprávněné. Stávku podporují,“ řekl Zecha.

Ze 105 zaměstnanců administrativy Okresního soudu ve Frýdku-Místku se jich do stávky zapojilo 103, zbývající dva jsou v pracovní neschopnosti. Většina jednání musela být odvolána. Pracují dvě soudkyně, přičemž jedna má dnes podle mluvčího soudu Martina Pavlíka osm jednání, další soudkyně má plánováno vyhlášení rozhodnutí. Samotná stávka ale přidává práci stávkujícím zaměstnancům, kteří bude muset svou obvyklou práci dohnat. Jednání se totiž nahrávají na diktafon nebo nahrávací zařízení, nahrávku bude následně nutné přepsat a vyhotovit písemný protokol. Budova frýdecko-místeckého soudu je sice přístupná, ale kromě soudců a justiční stráže je víceméně prázdná. Nefunguje podatelna ani informační kancelář.

Všech 60 jednání dnes zrušil i Okresní soud Karviná a jeho havířovská pobočka. Mluvčí soudu Lucie Blahutová uvedla, že jediná jednání, která se konají, jsou neodkladná vazební zasedání. V Karviné z 86 administrativních a pomocných pracovníků stávkuje 63, v Havířově ze 71 podpořilo stávku 50.

Odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku minulý týden po jednání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), žádá navýšení platů o 15 procent a také diskusi o vytvoření nových platových tabulek pouze pro justici, které budou oddělené od tabulek ostatních státních zaměstnanců. Zapojení do stávky podle něj přislíbilo 90 procent z 9500 zaměstnanců soudů.

Ústecký kraj

Soudy v Ústeckém kraji jsou kvůli stávce zaměstnanců za vyšší platy pro veřejnost většinou uzavřeny a jednání zrušena. V neodkladných případech zapisovatelky zastupují soudci. Vedení soudů stávku podporují, zjistila ČTK.

Zavřená je pro dnešek budova Okresního soudu v Mostě. „Justiční stráž pouze informuje ty, kteří si nepřečetli sdělení na webu nebo na dveřích," řekla ČTK předsedkyně soudu Radka Heresová. "Sto procent zaměstnanců je doma na neplaceném volnu, soudci jsou naopak v práci. V případě nutnosti, jako je rozhodnutí o vazbě, vykonávají dnes činnosti zapisovatelky. Administrativa nám vše ještě v úterý připravila,“ uvedla Heresová.

Mostecký soud stávku podporuje. „Podepisuji platební výměry a platy jsou opravdu směšné, a to obzvláště u těch, kteří nastupují. Sice si lidé možnosti pracovat u soudu v našem regionu, kde je vysoká nezaměstnanost, považují, ale ohodnocení je strašně nízké," řekla Heresová. „Řešili jsme i mimořádné půjčky po skokovém zdražení elektřiny. Obzvláště ženy, které jsou samy, mají opravdu co dělat, aby se uživily,“ dodala.

Vězni dostanou padesát korun navíc. Po třiceti letech

Litoměřický okresní soud kvůli dnešní stávce zrušil 19 jednání z dvaatřiceti. „Budova je otevřená, protože jsou tam i jiné složky než soud. Justiční stráž je na místě kvůli informování veřejnosti,“ řekla ČTK předsedkyně soudu Halka Lacinová. Podotkla, že mezi zrušenými zasedáními jsou většinou trestní věci, u kterých je nutná přítomnost zapisovatelek. . Soud v Litoměřicích má silnou odborovou organizaci. Její předsedkyně jezdí každoročně žádat o zvýšení mezd. „Reálně jim platy poklesly,“ řekla Lacinová. Doplnila, že loni sice mzdy vzrostly, bylo to však na úkor tří pracovních míst. "Situace je neúnosná," prohlásila. „Někteří musí pobírat sociální dávky," dodala.

Plně podpořilo stávku také vedení děčínského okresního soudu. ČTK to řekla mluvčí Michaela Janoušová. „Stávkuje sto procent zaměstnanců. Ve většině případů jsou jednání zrušena, pracuje se pouze na urgentních věcech," uvedla.

Oznámení o uzavření budovy z důvody stávky zaměstnanců justice vyvěsily okresní soudy v Teplicích, Chomutově, Lounech a Ústí nad Labem. „Výkon služby pro rozhodování v trestních řízeních a řízeních o předběžných opatřeních bude zajištěn dle plánu dosažitelnosti soudců,“ uvedla předsedkyně teplického soudu Dana Kolářová.

V omezeném režimu funguje Krajský soud v Ústí nad Labem. Mluvčí Veronika Suchoňová ČTK řekla, že odvoláno bylo pouze minimum řízení, konají se všechna civilní řízení, několik trestních a také insolvenční. Služby infocentra v neodkladných případech pro dnešek zajišťuje podle sdělení na webu mluvčí soudu.

Zlínský kraj

Většina zaměstnanců Okresního soudu v Uherském Hradišti a Okresního soudu ve Vsetíně se dnes připojila ke stávce soudních úředníků za vyšší platy. Budovy obou soudů zůstaly pro veřejnost uzavřeny. Jednání, která byla na dnešek nařízená, soudci odročili. ČTK to dnes řekli soudce a mluvčí uherskohradišťského okresního soudu Michal Tománek a předseda vsetínského okresního soudu Pavel Kotrady. Omezen je dnes kvůli stávce i provoz dalších okresních soudů ve Zlínském kraji. Stávka se netýká soudců, kteří ze zákona stávkovat nemohou.

Okresní soud v Uherském Hradišti má 64 zaměstnanců, více než 90 procent z nich podle Tománka stávkuje. „Téměř celá část administrativního aparátu soudu drží stávku. To znamená, že nebude v zaměstnání. Pochopitelně jsou zajištěny veškeré záležitosti týkající se trestní služby, která je v daném týdnu držena jedním ze soudců. Plus zároveň musí být samozřejmě v této souvislosti zajištěna příslušná administrativa, pakliže by se mělo jednat například o vazební zasedání a podobně,“ uvedl Tománek.

Na chodu jednotlivých senátů by se podle něj jednodenní omezení činnosti soudů projevit nemělo. „Soudci jsou v zaměstnání, případně mají home office. Všichni soudci byli dopředu informováni, bylo také na nich, aby si v této souvislosti zajistili potřebným způsobem všechny záležitosti. Pokud měla být jakákoliv jednání, tak z tohoto titulu musela být zrušena, respektive odročena na jiný termín,“ doplnil Tománek.

Podobně je tomu u vsetínského okresního soudu. „Budova je zavřena pro veřejnost. Všichni soudci jednání odročili, protože by jim to v jednací síni neměl kdo psát nebo protokolovat,“ řekl Kotrady.

Soud má 58 zaměstnanců, až na několik pracovníků se podle něj ke stávce připojili všichni. „Pracuje tady odhadem pět lidí, kteří nestávkují, ale ti všichni jsou ze správy soudu. Není to nikdo z těch, kteří jsou u soudních jednání. Na pobočce ve Valašském Meziříčí stávkují úplně všichni, protože tam správa není,“ uvedl Kotrady.

Sněmovna schválila zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky

Zavřená pro veřejnost dnes zůstala i budova Okresního soudu v Kroměříži. Lidé se o tom dozvědí na webu soudu i z oznámení vylepeného na vstupních dveřích soudní budovy, zjistil dnes na místě zpravodaj ČTK. „Veškerá soudní jednání byla odročena,“ uvedli pracovníci soudu. Stejně jako u dalších soudů, také v Kroměříži zůstala mimo provoz podatelna, pokladna a infocentrum, které jindy obsluhují stávkující zaměstnanci. Po celý den dnes bude omezen též provoz všech soudních oddělení Okresního soudu ve Zlíně.

Odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku po jednání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), žádá navýšení platů o 15 procent a také diskusi o vytvoření nových platových tabulek pouze pro justici, které budou oddělené od tabulek ostatních státních zaměstnanců. Zapojení do stávky podle svazu přislíbilo 90 procent z 9500 zaměstnanců soudů. Předsedové soudů, které ČTK oslovila minulý týden, se shodli, že požadavky pracovníků soudů na zvýšení platů chápou a podporují je.