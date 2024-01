Konec stávky. Vlaky do Berlína a Mnichova začnou z Česka opět jezdit od pondělí

ČTK

Dálkové mezistátní vlaky z Česka do Mnichova a Berlína začnou díky dřívějšímu ukončení stávky německých strojvedoucích opět jezdit od pondělního rána. ČTK o tom v tiskové zprávě informoval národní dopravce České dráhy. Na obou trasách se ale cestující ještě setkají s omezeními. Provoz regionálních spěšných vlaků z Chebu do Marktredwitzu bude z kapacitních důvodů německého dopravce DB Regio Bayern obnovený od úterý. Do té doby mohou cestující využít osobní vlaky na lince Marktredwitz - Cheb - Aš – Hof, informovaly České dráhy.

Vlak, České dráhy, vagon, cestující. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek