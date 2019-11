„Průběh jednání o realizaci navýšení platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020 a jeho vyústění nenaplňují náš oprávněný požadavek. Ten již byl kompromisem (z původního návrhu na navýšení objemu mzdových prostředků o 15 procent jsme ustoupili na deset procent s tím, že se navýší tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky o deset procent). Vedení svazu na základě těchto skutečností rozhodlo o termínu vyhlášení stávky na středu 6. listopadu 2019,“ uvádějí odboráři.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) ke stávce nevidí žádný racionální důvod. Zdůrazňuje platnost slibu z vládního prohlášení, že v roce 2021 platy učitelů dosáhnou v průměru 45 tisíc korun, tedy 150 procent mzdy z roku 2017.

Podpořit mladé

Letos v prosinci by průměrné učitelské měly vyšplhat k hranici 39 tisíc korun. Kámen úrazu je v částce, o niž by měly růst příští rok. Ministr Plaga navrhl, aby se zvýšily do tarifů o 2700 korun plošně. Zbylá částka by pak zůstala na odměny. Ve středu vláda ale ustoupila tlaku zdola a rozhodla o procentuálním růstu, a to osmiprocentním do tarifů a dvouprocentním do odměn.

S tím odbory kategoricky nesouhlasí. „Stávkou chceme důrazně vyjádřit náš nesouhlas s nesystémovými kroky ministra Plagy,“ dočteme se ve zdůvodnění ohlášené stávky. Plagův postup vnímají jako „velký podraz“. Podle nich se totiž s premiérem Babišem zprvu dohodl na navýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v poměru tarifní a nadtarifní složky 75: 25 procentům. „To by ve skutečnosti umožnilo nárůst tarifů o zhruba 9,5 procenta,“ míní šéf školských odborů František Dobšík.

Plaga svůj postup zdůvodňoval tím, že přidání o 2700 korun by povzbudilo především mladé učitele, které je nutné ve školství udržet. Právě oni totiž nejčastěji odcházejí do tří let od nástupu za katedru do jiných oborů kvůli nízkým částkám na výplatní pásce.

Stávkovat by měli rodiče

Podrobnosti o průběhu stávky odbory zveřejní v pondělí. Školy totiž mají na mnoha místech tento týden po prázdninách ředitelské volno, takže ne všechny mohou na dopis reagovat.

„Datum už známe, ale teprve v pondělí to probereme s učitelským sborem. Myslím, že většina pedagogů stávku podpoří, protože se jim nelíbí způsob vyjednávání. Učitelé čekali, že minimálně deset procent půjde do tarifů. V Praze je draho a každá stokoruna je cítit,“ řekla Deníku Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele ZŠ Mezi Školami v Praze 5. Dodává, že ve školství ovšem zdaleka nejde jen o platy. „Budovy se neopravují, nejsou peníze na pomůcky, nemáme potřebné vybavení. Podle mě by v první řadě měli stávkovat rodiče, protože školství je totálně podfinancované a nikdo se do něj nehrne, na dělené třídy prostě neseženete kantory,“ připomíná Šefčíková.

V MŠ a ZŠ Desná se naopak na stávku nechystají. „My věříme ministrovi školství, že platy do dvou let dosáhnou slibované průměrné výše 45 tisíc korun. Za poslední dva roky se skutečně znatelně zvýšily, takže ke stávkování nevidíme důvod,“ sdělila ředitelka Martina Hrubá.