Politici na sociálních sítích reagují na pondělní stávku ve školách a návaznou demonstraci, k níž se připojili i zástupci jiných profesí. Členové vládnoucí koalice se vůči ní vymezují, opozice jí naopak vyjadřuje podporu a kritizuje vládu. Deník přináší z jejich výroků malou ochutnávku.

Čeští politici se do sebe pustili kvůli stávce i na sociálních sítích. Co zaznělo? Dočtete se v článku. | Foto: Deník

Kolik škol se dnes do stávky učitelů zapojilo a kde, zjistíte v tabulce na konci článku.

Proti protestům se ostře vymezil někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Bože, to je úpadek. Bývaly časy, kdy se jim to alespoň rýmovalo. Přitom to příslovečné určení místa nabízí tolik lákavých možností,“ napsal na stíti X (dříve Twitter).

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chtěl podle slov Kalouska jednat. „A odbory setkání zrušily. Žádný nápad, žádný vtip, žádná ochota jednat. Jenom primitivní prvoplánová sprostota,“ reagoval na fotografii s nápisem „Česká vládo, pokud s námi nechceš jednat, táhni do pr…le“.

Deník během pondělní stávky mluvil s předsedou školských odborů Františkem Dobšíkem:

Ve střehu budeme i po stávce. Nechceme vyhrožovat, ale dohodnout se, řekl Dobšík

Nejednalo se však o oficiální transparent odborářů, ale o individuální počin dvou účastníků protestu. Zástupci odborů v rukách drželi především transparenty s názvy svých odborových svazů.

Demonstrace na pražském Malostranském náměstí se zúčastnila a na síti X podporu vyjádřila europoslankyně Kateřina Konečná z opoziční KSČM. „Stávkující, jsem s vámi a máte moji plnou podporu,“ napsala mimo jiné.

Pětikoaliční vláda podle ní „sdírá pracující a důchodce“. „Ale nechává na pokoji dále bohatnoucí miliardáře (jen 10 z nich si připsalo cca 300 mld.), banky (rekordní zisk přes 100 mld. v roce 22), farmaceutické firmy, nadnárodní společnosti a giganty, jako je Google a Facebook,“ podotkla. Kritizovala i nákup stíhaček, které „v součtu budou stát až 500 miliard“.

Chceme jednat, tvrdí Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X odmítl tvrzení, že vláda s odbory nejedná. „Fakta jasně říkají, že to není pravda. Dialog by mohl fungovat dobře, ale pouze za předpokladu, kdy mají zájem domluvit se obě strany. Vláda ten zájem má. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a nebude to pod tlakem a hrozbou dalších stávek, jsme připraveni v dialogu pokračovat,“ napsal.

Předseda školských odborů František Dobšík v pondělním rozhovoru pro Deník uvedl, že odboráři nadále jednat chtějí.

Vláda podle premiéra Petra Fialy nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí:

Vláda neustoupí od snahy ozdravit veřejné finance, řekl Fiala ke stávce učitelů

Na síti X se vyjádřil i lídr opozice Andrej Babiš (ANO). „Zatímco po celé zemi je největší stávka od listopadu 1989, premiér Fiala se jezdí dívat na krávy k bratrovi pana Jurečky. Pan premiér nežije na jiné planetě, on je fakt v úplně jiné galaxii,“ napsal. A odkázal na zprávu deníku MF Dnes, že premiér byl s Lukášem Jurečkou v družstvu Pooslaví Nová Ves.

Pod statusy politiků reagovali jejich příznivci i odpůrci. Hodně reakcí získalo kupříkladu nedělní vyjádření ministra školství Mikuláše Beka (STAN), který se za pondělní komplikace omluvil rodičům. Sdílel na síti X otevřený dopis, v němž mimo jiné napsal: „Jsem připraven dále jednat s odbory, s řediteli různých typů škol i dalšími nevládními organizacemi o tom, jak systém financování našeho školství opravit.“

Jak dnes vypadala školská stávka a další protesty:

Jak vypadá stávka učitelů? Od zavřených škol až po děti bez oběda

Spory jsou podle něj normální součástí demokratického politického života. „K jejich řešení ale nevedou emoce, nýbrž věcné argumenty,“ dodal. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat, například uživatel Pavel H. odvětil: „No měl jste příležitost mlčet, když už jste zavinil zítřejší stávku, ale svého práva jste nevyužil.“

Počty stávkujících škol 27. listopadu 2023: