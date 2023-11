Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila na 27. listopadu Den protestů. Připojí se k ní výstražnou stávkou také školské odbory. Usilují o větší přísun peněz do školství pro příští rok a chtějí otevřít na toto téma ještě jednou debatu s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). Deník shrnul nejdůležitější fakta.

Stávka vysokých škol v Praze. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Radek Cihla

1. Kdy stávka začne a jak bude vypadat?

Půjde o celodenní stávku, do které by se měly primárně zapojit základní školy. Znamená to, že by se v nich nemuselo vyučovat, ale například také vařit a vydávat obědy pro další zákazníky, třeba z řad seniorů. Konkrétní podobu řeší ředitelé a předsedové stávkových výborů přímo ve školách. Samotní ředitelé by stávku vyhlašovat neměli, jde o rozhodnutí stávkových výborů nebo odborů, pokud při školách fungují. Učitelé mají ještě čas na rozmyšlenou, zda se ke stávce připojí. Stávkové výbory musí protest a jeho přesnou podobu ředitelům škol oznámit nejpozději tři dny před zahájením stávky.

2. Jde jen o platy učitelů?

Platy samotných pedagogů nejsou tentokrát tím hlavním důvodem. Školské odbory chtějí především upozornit na škrty v penězích pro nepedagogické pozice ve školách – školníky, kuchařky a podobně. Podle návrhu rozpočtu na rok 2024 chybí finance pro téměř 17 tisíc pracovních míst.

„Nechceme, aby nepedagogickým pracovníkům klesaly platy. Při současné podobě návrhu rozpočtu toho lze dosáhnout jen tím, že ředitelé škol budou muset sáhnout do peněz určených na učitelské platy,“ zdůvodnila místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová.

Jak se v roce 2024 zvýší platy učitelů? Podívejte se:

Plat učitelů 2024: Zvýší se o 2500 korun. Tabulky se ale měnit nebudou, řekl Bek

3. O kolik se sníží objem peněz do školství v roce 2024?

Paradoxně dojde k navýšení. „Přestože návrh rozpočtu původně počítal s daleko nižší částkou, podařilo se během čtyř měsíců vyjednat pro resort školství navýšení této částky, a to o 3,9 miliardy korun ve srovnání s rozpočtem letošního roku. Přesto se i ve školství musí v rámci konsolidačního balíčku hledat úspory,“ okomentoval ministr školství Mikuláš Bek.

Rozpočet zahrnuje školství jako celkovou soustavu, včetně univerzit. Odborům se ale nelíbí, že slibované navýšení platů na 130 procent průměrné mzdy se bude vypočítávat z částek roku 2022 a celkově se výdělky nepedagogických pracovníků mají snížit skoro o dvě procenta.

4. Jsou školy plánu odborů nakloněné?

Je to individuálně škola od školy. Podporu stávce ale například ohlásil spolek Pedagogická komora, který sdružuje přes tři tisíce členů. Spolek na konci loňského roku provedl dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo deset a půl tisíce respondentů. „Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 procenta z nich. Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 procenta pracovníků škol,“ vypočítal prezident komory Radek Sárközi.

Některá profesní sdružení jsou zatím v reakcích mírná. „Naší hlavní činností je jednání a vyjednávání. Nátlakové akce typu stávky a podobně patří do ranku kolegů ze školských odborů. Jednáme všude, kde se dá něco ovlivnit ve prospěch našeho školství,“ uvedl prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Asociace chce své stanovisko ke stávce vydat až v pátek.

Rozpočet pro příští rok? Podle odborů chybí školství miliardy:

Jsme před stávkou, varují školské odbory. V rozpočtu podle nich chybí miliardy

5. Má stávka politickou podporu, bude se ještě jednat?

Samotný ministr školství vyjádřil skrze sociální síť X pro stávku pochopení a ohlásil, že bude s odbory jednat a vidí prostor pro to, aby se stávka nekonala. „Dál hledáme možnosti, jak rozpočet školství posílit a regulovat rychlý nárůst nových úvazků, který je důsledkem v minulosti nastaveného financování škol,“ vyjádřil se.

Naopak pochopení nemá ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Letos byla přijata i legislativní záruka, že tady bude nárůst v případě platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy. Jistota bude opravdu ojedinělá vůči všem jiným státním zaměstnancům nebo zaměstnancům veřejného sektoru, kteří žádnou takovouto jistotu nebudou mít,“ prohlásil.