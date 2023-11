Takovou podporu stávky ve školách jsme zatím neměli, upozorňuje v rozhovoru pro Deník místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová. V pondělí 27. listopadu, na kdy Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila Den protestů, budou stávkovat učitelé, školníci či kuchaři. Někde se zavřou celé školy, jinde se zapojí jen část zaměstnanců. „Lidem dochází, že není dobré škrtit rozpočet. Stávkou chceme předejít velkým komplikacím v budoucnu,“ zdůrazňuje Seidlová.

Ve školách, které se připojí k vámi vyhlášené stávce, nebudou učitelé učit či kuchařky vařit. Jednodenní výstražnou stávkou chcete upozornit především na škrty v penězích pro nepedagogické pracovníky. Tedy například školníky nebo kuchaře. Jakou zatím máte podporu?

Právě jsem v Uherském Hradišti, kde se koná konference našich lidí. Všichni z nich nějakým způsobem stávku podpoří. Někteří třeba zatím nemohou říci, že bude zavřená celá škola, stávkovat ale budou. Souhrnná čísla zatím nemáme. Co ale pamatuji, takovou podporu stávky jsme zatím nikdy neměli.

Podpora je tedy i mezi mnoha učiteli?

Jistě. Pozoruji i to, že se nám hlásí i hodně ředitelů škol. Podpora je opravdu obrovská. Chci také zdůraznit, že stávka jen nejen o nepedagogických pracovnících. Rozpočet na příští rok je tak uškrcený, že třeba snižováním počtu maximálně zaplacených hodin se zhorší výuka.

(Pozn. red.: Předseda školských odborů František Dobšík ve vysvětlujícím dopise rodičům mimo jiné napsal, že nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. „To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání,“ upozornil.)

Zmínila jste, že někde nemusí být zavřená celá škola, ale stávka přesto bude. Jsou tedy možné dvě varianty – buď zavření celé školy, nebo přerušení práce jen některých pracovníků?

Zda se v konkrétních školách zapojí všichni nebo jen někteří zaměstnanci, v této chvíli nedokážeme říci. Určitě ale bude možné obojí. Vždy bývaly tyto dvě možnosti a nepředpokládám, že by to nyní bylo jinak. Celé je to to o tom, že lidem dochází, že není dobré škrtit rozpočet.

Zavření konkrétní školy znamená i to, že rodiče jejích žáků musí najít řešení, jak ten den děti prožijí. Co jim radíte?

Vím, že to pro rodiče může být určitá komplikace, a to zejména u malých dětí na prvním stupni. Na druhou stranu – jedná se o jeden den komplikace. Kdybychom se ale proti škrcení rozpočtu nějakým způsobem nepostavili, v budoucnu by komplikace byly mnohem větší, neboť by ve školách byl nedostatek pracovníků. (Pozn. red.: Deník již informoval, že podle návrhu rozpočtu na rok 2024 chybí peníze pro téměř sedmnáct tisíc pracovních míst. „Nechceme, aby nepedagogickým pracovníkům klesaly platy. Při současné podobě návrhu rozpočtu toho lze dosáhnout jen tím, že ředitelé škol budou muset sáhnout do peněz určených na učitelské platy,“ řekla v minulosti Seidlová.)

Přesto vám položím ještě podobnou otázku. Do školních jídelen mnohdy chodí na obědy i senioři. Jak to mají vyřešit, když budou jídelny zavřené?

Opět nezlehčuji komplikaci. Ale na druhou stranu – když je třeba vyhlášené ředitelské volno, také se ve školách nevaří. Stejně tak je třeba činit opatření, když ve školách nejde elektřina nebo nastane nějaká kalamita. Toto samozřejmě není kalamita, elektřina zřejmě půjde, voda poteče. Je to ale o budoucnosti. I důchodců.

V jakém smyslu?

Když nyní neřekneme, že se nám nelíbí škrcení peněz v rozpočtu, v budoucnu to může dopadnout tak, že školní stravování nebude. Když nebudou ve školách kuchařky, protože nebudou zaplacené, ani důchodci obědy ve školách nedostanou. Tady jde jen o jeden den, kterým chceme zmiňovaným tíživým dopadům do budoucna zabránit.