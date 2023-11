Do pondělních protestů se zapojil zhruba milion zaměstnanců, stávkovalo přes 70 procent škol, přerušila se výroba v mnoha podnicích. Odborářskou akci podpořily dvě třetiny obyvatel České republiky. O průběhu a výsledku akce hovořila redaktorka Kateřina Perknerová s politologem Janem Kubáčkem.

Protivládní demonstrace na Malostranském náměstí. | Video: Milan Holakovský

Jan KubáčekZdroj: Deník/Zbyněk PecákZa vítěze protestního dne se prohlásily odbory i vláda, obě strany tvrdily, že to byl jejich úspěch. Jak to vidíte vy?

Pokud se dá o někom říct, že opanoval situaci a může se prohlásit za vítěze, je to Josef Středula. Šel do akce s otřesenou autoritou mezi odboráři i svými soupeři. Všichni ho spojovali s nemastnou neslanou podzimní poloprezidentskou demonstrací na Václavském náměstí. Pak přišla jeho nepovedená kandidatura na Pražský hrad a hlavně zklamání, že se jí nakonec vzdal ve prospěch škrtací liberální ekonomky, jednoznačně pravicově smýšlející Danuše Nerudové. To jeho sympatizanti vnímali jako slabinu a komplikaci.

Včera ale Středula intenzivně využil symboliku stávky ve velkých fabrikách, včetně Škody Auto, a hlavně ve školství, kde šlo jednoznačně o úspěšnou akci odborářů.

Spolek Učitelská platforma se ostře vymezil proti pondělní akci odborů v Praze, která podle něj původní záměr učitelské stávky zneužila:

Středulo, odstup. Akce odborů zneužila záměr učitelské stávky, tvrdí platforma

Na druhou stranu sama demonstrace na Malostranském náměstí byla titěrná. Není logické, že nad tím vláda mávla rukou a premiér vzkázal, že neuhne ani o píď, rozhodně ne pod nátlakem?

Vláda to zbytečně vyhrotila. Kdyby byl premiér Fiala akčnější, nemuselo to takto dopadnout. Mohl přijít se smířlivějším projevem a nastínit jasnější obrysy předčasného důchodu pro lidi v náročných profesích, což byl jeden z hlavních motivů stávky zaměstnanců v těžkém průmyslu. Mohl slíbit aktivní řešení cen energií, zejména elektřiny, které trápí doslova celý národ. Kdyby potvrdil, že se zaměří na platy nepedagogů, sebral by odborářům vítr z plachet a mohl jednat s těmi, kteří jsou ve školství mnohém vstřícnější a mimo jiné zastupují jeho bývalé nebo současné váhající voliče. Mám na mysli učitele, školní psychology, asistenty pedagogů a mimo tuto oblast třeba lékaře a zdravotní sestry.

Na sociální sítích to kvůli stávce vřelo. Podívejte se:

Politická přestřelka kvůli stávce: Babiš se pustil do Fialy, Kalousek do odborů

Tímto směrem měl jít, ne utéct na farmu bratra svého ministra a ještě v igelitovém obleku. To trochu připomínalo Petra Nečase, který sledoval povodeň v lakýrkách a s deštníkem v ruce. Petr Fiala si tak sám vytvořil situaci Nutella a dal šanci Josefu Středulovi, který právem může mluvit o úspěšné akci, byť na Malostranském náměstí demonstrovali prakticky jen profesionální odboráři a funkcionáři.

Takto vypadala obří stávka v Česku:

Nejspokojenější mohou být pedagogové, neboť do školství přijdou navíc čtyři miliardy letos a další čtyři pravděpodobně v lednu. A maximální počet odučených a státem financovaných hodin klesne jen o pět procent. Jiné výsledky stávka nepřinesla. Není to tak, že rozhodující slovo ve vztahu k vládě nebudou mít odpory ani profesní organizace, ale majitelé velkých firem, kteří řeknou dost?

Jednoznačně ano. Jsem přesvědčený, že tím, kdo rozhodne o řešení cen energií, respektive účinně zatlačí na vládu, budou velké firmy, jejich majitelé a management. Náznak přišel už v pondělí, kdy mnozí zaměstnavatelé odboráře podpořili, protože vláda přispívá ke stagnaci ekonomiky. To je unikátní novinka a je to pro vládu velmi varovné. Promluví do toho také situace ve zdravotnictví, jež řídí neotřesitelný ministr Vlastimil Válek, který se stal druhým mužem v TOP 09. Jeho postoj může zamávat náladou v kabinetu směrem k nějakému kompromisu. Pacienti jsme všichni a lékaři jsou ztracení voliči pětikoalice. Pokud Petr Fiala nechce spáchat rituální sebevraždu v přímém přenosu, musí těmito dvěma směry zaměřit svou pozornost.

Pondělní pochod protivládních demonstrantů v Praze:

Zdroj: Milan Holakovský