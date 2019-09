Studenti chtěli dnešní akcí navázat na úspěšné stávky z jara letošního roku, které od letošního března organizuje v České republice středoškolské hnutí Fridays For Future. Stávky za klima odstartovala zhruba před rokem švédská studentka Greta Thunberg. Stávky se dnes konají ve více než 140 zemích po celém světě, v České republice středoškoláci stávkují ve dvou desítkách měst ve všech krajích.

Stávkují firmy i slavné osobnosti

Ke stávce se připojily i některé firmy, státní instituce a neziskové organizace. Zavřeno mají všechny pobočky kosmetického řetězce Lush a studenty podporuje například Divadelní ústav nebo zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí. Studenty podpořilo i několik známých osobností, které udělaly stávkám reklamu na sociálních sítích například herečky Eva Holubová, Berenika Kohoutová, Taťjana Medvecká, Iva Pazderková, Tereza Dočkalová, herci Petr Vacek a Milan Peroutka, novinář Josef Klíma či olympionik Vavřinec Hradilek.

ned v úvodu stávky v Praze promluvil jeden z mluvčích Fridays For Future Petr Doubravský a připomněl úspěchy, které za sebou studentské hnutí za necelý rok fungování má. „Před rokem bych ani ve snu nevěřil, jak moc se může za rok posunout veřejná a politická debata o klimatické krizi. Stejně tak bych třeba nevěřil tomu, že kdy v České republice budeme mít uhelnou komisi.” Nově vzniklou uhelnou komisi inicioval v polovině letošního března ministr životního prostředí Richard Brabec právě v reakci na první studentskou stávku.

Stávka za klima v Ostravě:

“Nesmíme ale zapomínat na to, že ani po našem naléhání nedělají politici dost,” doplnil Doubravský. Studentům vadí například rozšiřování těžby uhlí na dole Bílina, ke kterému vydalo na konci srpna Ministerstvo životního prostředí souhlas, výjimka z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice, ale i plánovaný prodej elektrárny Počerady uhlobaronu Tykačovi. Také vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby na klimatickém summitu v New Yorku příští týden podpořil ambice Evropské unie stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Studenti se po projevech vydali na průvod centrem města. Stávkovat plánují i v budoucnu. Do konce roku by chtěli zorganizovali minimálně jednu stávku každý měsíc. Stávka za klima zaháhila akci Týden pro klima, která chce zvýšit povědomí o probíhající klimatické krizi.

Ve světě začaly další ekologické protesty Fridays for Future

Na 300 tisíc lidí dnes podle aktivistů vyšlo do ulic australských měst demonstrovat za lepší ochranu klimatu. Postupně se k celosvětové stávce a protestům budou připojovat další země, včetně České republiky. Převážně mladí účastníci protestních akcí chtějí přimět světové vůdce, kteří se příští týden sejdou v New Yorku na klimatickém summitu, aby přijali naléhavá opatření s cílem zabránit celosvětové ekologické katastrofě, napsala agentura Reuters.

Dnešních demonstrací v Austrálii se zúčastnilo dvakrát víc lidí než minulých protestních průvodů, uvedla iniciativa Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), která mladé ekologické aktivisty sdružuje. Velká shromáždění se dnes uskutečnila mimo jiné v australských městech Sydney a Melbourne. Podle televize BBC některé australské školy studenty samy vybízely, ať se do stávky zapojí.

Podobné protestní akce ohlásili aktivisté na dnešek v 2600 městech v téměř 160 zemích světa. V Thajsku na 200 mladých lidí vtrhlo do sídla ministerstva životního prostředí, kde si lehli na zem a předstírali smrt. "Takhle to dopadne, když teď klimatické změny nezastavíme," řekla organizátorka akce 21letá Nantiča Očarenčajová.

Studenti na Šalamounových ostrovech, které společně s dalšími nízko položenými ostrovními zeměmi patří k oblastem nejvíce ohroženým klimatickými změnami, uspořádali demonstraci na pobřeží oblečení v tradičních sukních z trávy a s dřevěnými štíty v rukou. Naopak v Číně, která je největším zdrojem skleníkových plynů na světě, úřady žádné protesty nepovolily, uvedla agentura Reuters.

Studenti od loňského září v pátečních dnech stávkují a demonstrují po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové. Po politicích požadují razantnější kroky k omezení emisí skleníkových plynů, které podle názoru řady vědců způsobují na naší planetě klimatické změny. Tentokrát by se na výzvu studentů mohli do stávek a demonstrací zapojit i dospělí.

Manifestace vyvrcholí shromážděním před sídlem OSN v New Yorku, kde se v pondělí uskuteční klimatický summit. Newyorské manifestace se zúčastní i iniciátorka hnutí Thunbergová, která byla za svůj ekologický aktivismus navržena na Nobelovu cenu za mír.

V Německu za ochranu klimatu demonstrují stovky tisíc lidí

Po celém Německu dnes demonstrují stovky tisíc lidí za důslednější ochranu klimatu. Jen u Braniborské brány v centru Berlína se po poledni podle pořadatelů sešlo 80 tisíc lidí, desítky tisíc protestujících jsou také v Hamburku nebo Mnichově. V německé metropoli i Frankfurtu nad Mohanem od brzkého rána menší demonstrace narušovaly dopravy.

"Je velmi důležité, že tu dnes všichni jste, abychom jasně ukázali, co potřebujeme, a co chceme, a že jen dodržení klimatických cílů pro rok 2030 je málo," řekla na začátku berlínské demonstrace jedna z řečnic davu protestujících s mnoha barevnými transparenty.

Narážela tak na to, že Německo chce do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Podle některých odborníků, například profesora na univerzitě v nizozemském Wageningenu Niklase Höhneho, je to ale málo a Německo by mělo usilovat o redukci na úrovni 65 až 70 procent, aby se podařilo dodržet klimatickou dohodu z Paříže.

Jak toho chtějí dosáhnout, dnes demonstranti, mezi nimiž převažují mladí lidé, dávají jasně najevo. Řada z nich má na plakátech hesla požadující vyšší zdanění firem produkujících škodlivé emise, omezení automobilové dopravy nebo rozšíření ekologického zemědělství. "Německá vláda by měla silněji regulovat automobilový průmysl a investovat více do obnovitelných zdrojů," řekla dnes ČTK v podobném duchu jedna z protestujících.

Menší demonstrace se dnes ráno nevyhnula ani berlínskému kancléřství, kde v té době šéfka vlády Angela Merkelová jednala s koaličními partnery o tom, jaká opatření přijmout. V bezprostřední blízkosti kancléřství také vyrostlo několik stanů aktivistů.

Vedle Berlína jsou velké protesty hlášeny i z Hamburku, kde policie napočítala 45 tisíc lidí, a Mnichova, kde je jich asi 25 tisíc. Tisíce lidí se sešly třeba také v severoněmeckém Kielu nebo Freiburgu na jihozápadě země. Celkem se dnes ve spolkové republice má uskutečnit kolem 500 protestů. Podobné demonstrace se konají také v dalších zemích po celém světě.

Německo bylo loni zodpovědné za přibližně 2,1 procenta světových emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2), čímž se zařadilo na šesté místo mezi největšími znečišťovateli. Každý Němec v průměru za rok podle organizace Global Carbon Project vyprodukuje 9,7 tuny CO2, což je téměř dvojnásobek světového průměru.