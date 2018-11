Drama v Senátu. Štěch končí, zákonodárce čeká bojové hlasování o předsedu

Ve středu se utkají kandidáti klubů ODS, STAN a KDU-ČSL, potřebnou většinu zatím nemá nikdo.

Éra Milana Štěcha, sociálnědemokratického předsedy Senátu, končí. Jeho strana v říjnových volbách propadla, z třinácti mandátů obhájila jediný. Dveře na vrcholný post, v ústavním pořádku České republiky druhý nejvyšší, se tak otevřely klubům, které mají nejvíc členů, konkrétně ODS a STAN (po osmnácti) a KDU-ČSL (patnáct).

Ve hře jsou tak tři jména, současného místopředsedy horní komory Jaroslava Kubery (ODS), předsedy klubu STAN Jana Horníka a šéfa výboru pro evropské záležitosti Václava Hampla. První byl 24 let primátorem Teplic, druhý je starostou Božího Daru ještě o čtyři roky déle, třetí stál osm let v čele Univerzity Karlovy. Podobnou situaci Senát ještě nezažil. Kluby většinou ctí nominaci nejpočetnějšího klubu. Pouze dvakrát si senátoři vybírali ze dvou kandidátů, v roce 1998 volili mezi Libuší Benešovou (ODS) a Petrem Pithartem (KDU-ČSL), v roce 2004 mezi Přemyslem Sobotkou (ODS) a nestraníkem Josefem Jařabem. V obou případech byli úspěšnější zástupci ODS.

Nezávislé hlasy

Letos je situace o to dramatičtější, oč je v Senátu víc nezávislých osobností. Například Pavel Fischer ještě není rozhodnutý, komu dá svůj hlas. „Zavázal jsem se, že budu spolupracovat se třemi politickými kluby, STAN, ODS i KDU-ČSL, s jejich předsedy jsem v čilém kontaktu. A protože každý nominuje jiného kandidáta, chci si nejprve vyslechnout projevy všech tří, a pak se teprve rozhodnout. Z toho, co vím, soudím, že by předseda Senátu mohl být zvolen už ve středu,“ sdělil Fischer Deníku.

V zákulisí se proslýchá, že v prvním kole nikdo nezíská většinu a do druhého postoupí Jaroslav Kubera a Václav Hampl. V tom případě půjde o výběr mezi euroskeptickým a prounijním kandidátem, což může hrát důležitou roli. Například předseda lidoveckého klubu Petr Šilar upozornil právě na to, že Senát hraje důležitou roli v parlamentní diplomacii a Kubera je znám jako kritik EU, který se pyšní odmítnutím Lisabonské smlouvy.

Po zveřejnění oficiální lidovecké nominace Václav Hampl uvedl, že Senát má naprosto nezastupitelnou roli jako hlídač demokratického zřízení, který může být jistou opozicí vůči neuváženým krokům vlády nebo prezidenta. „Samozřejmě prostor pro zlepšení v Senátu existuje, v budoucnu by měl klást větší důraz na témata vědy, vzdělání, inovací nebo kultury,“ řekl Hampl.

Striktní Kubera

Jan Horník je sice ikonou hnutí STAN, ale celostátně není až tak známý. V tomto směru je na tom nejlépe Jaroslav Kubera, vášnivý kuřák, odpůrce státních omezení, antifeminista a zastánce tradiční rodiny. Loni například Deníku řekl, že stát má snahu regulovat stále víc věcí. „Po EET přijde elektronická evidence nákupů a stát začne kontrolovat nákupní tašky občanů. Když vyhodnotí, že nakupujete jinak, než je to podle něj správné, zasáhne. Rozhodl jsem se, že už nebudu hlasovat pro žádný zákon, který omezuje svobodu, byť by to bylo zdůvodněno prevencí proti terorismu nebo vyšší bezpečností.“

Zatímco sedm senátorů hnutí ANO se rozhodlo podpořit právě Kuberu, členové klubu Senátor 21 dává přednost Hamplovi. Důležité tak bude, ke komu se v případném druhém kole připojí Starostové a nezávislí a sociální demokraté. Ti mají jistotu v tom, že Milan Štěch bude zvolen jedním z místopředsedů horní komory.