Štěch: Nezveřejnění zprávy OLAF k Čapímu hnízdu je nepřijatelné

Ministerstvo financí se zachovalo podle předsedy Senátu Milana Štěcha nepřijatelně, když nezveřejnilo celou zprávu o výsledcích šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ve věci Čapího hnízda. Štěch to dnes uvedl v reakci na to, že ministerstvo na svém webu zveřejnilo jen tři odstavce závěrů z padesátistránkové zprávy. Ministerstvo to zdůvodnilo snahou neohrozit trestní řízení kolem financování Čapího hnízda.

"Zpráva má být podle mého přesvědčení zveřejněna celá, a protože se tak nestalo, mám vážné obavy, že je snaha celou záležitost znepřehlednit, řešení oddálit a vyhnout se pomocí právních kliček případným trestněprávním důsledkům," uvedl Štěch. Předseda Senátu o zprávu podobně jako další zákonodárci také neúspěšně žádal. ČTĚTE TAKÉ: V dotaci na Čapí hnízdo jsou nesrovnalosti, tvrdí OLAF. Poslanci zprávu uvidí Štěch vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou, aby ve věci týkající se veřejných prostředků postupovala objektivně, nestranně a transparentně a zveřejnila kompletní výsledky šetření. Podobně i místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil zveřejnění závěrů za nedostatečné. "Ministerstvo financí jen zvyšuje podezření, že tento projekt není v pořádku," uvedl. OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který někdejší ministr financí a nynější premiér Andrej Babiš loni převedl do svěřenského fondu. Kvůli unijní dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi obvinění české policie, která Sněmovnu žádá o jeho vydání. ČTĚTE TAKÉ: Babiš chce zrušit nařízení, které řidičům autobusů zvýšilo mzdy: Jde o nesmysl

