Štěch: Postup bývalého senátora Hlavatého je podvod na voličích

Za trapas a podvod na voličích označil předseda Senátu Milan Štěch postup podnikatele Jiřího Hlavatého, který by se chtěl po třech měsících poslancování znovu stát členem horní komory Parlamentu. Štěch to dnes uvedl ve vyjádření..

Předseda Senátu tak reagoval na podiv Hlavatého nad tím, že říjnovým zvolením do Sněmovny mu zanikl jeho senátorský mandát, který chce majitel textilky Juta získat zpět v lednových doplňovacích senátních volbách na Trutnovsku.

"V případě pana Hlavatého se dá mluvit o trapasu. Trapasu, který navíc s každým dalším jeho výrokem narůstá," uvedl Štěch. Reagoval tak na Hlavatého vyjádření, že by doplňovací volby měli zaplatit voliči, kteří ho preferenčními hlasy do Sněmovny poslali.

"Pan Hlavatý se tak vlastně přiznává k tomu, že chtěl své voliče de facto podvést a že si jich neváží. Na kandidátku hnutí ANO do Poslanecké sněmovny se nechal napsat jen jako stafáž nebo volavka, ale ve skutečnosti neměl nikdy v úmyslu v případě zvolení poslanecký mandát vykonávat," uvedl Štěch.

"Doufám, že toto martyrium není startem nové politické kultury, kterou slibovalo hnutí ANO. To ale musejí zhodnotit voliči, kteří budou mít v tomto případě konečné slovo," dodal.

Hlavatý kandidoval do Sněmovny jako nestraník za ANO z 18. místa kandidátky. Od voličů dostal 4859 preferenčních hlasů. V povolebních rozhovorech připustil, že nevěděl, že mu při zvolení poslancem automaticky zaniká mandát senátora. Říkal, že chtěl kandidaturou ANO podpořit a se zvolením nepočítal hlavně kvůli pracovnímu vytížení v Jutě. To, že si mezi dvěma funkcemi zákonodárce nemohl vybrat, označil za návrat do totality.

Podle Štěcha to ale svědčí o tom, že vybudování prosperující firmy samo o sobě pro působení v politice nestačí a že před vstupem do politiky bývá dobré seznámit se alespoň zběžně s ústavou.

Doplňovací volby do Senátu na Trutnovsku budou stát několik milionů korun. Největší část půjde na zaplacení volebních komisařů. V roce 2011 stály podle údajů ministerstva financí doplňovací volby na Kladensku zhruba 6,1 milionu korun. První kolo senátních voleb na Trutnovsku stanovil prezident Miloš Zeman na 5. a 6. ledna, předpokládané druhé kolo by se uskutečnilo o týden později společně s prvním kolem prezidentských voleb.