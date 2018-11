Štěch: Senátoři ČSSD budou mít problém se změnou služebního zákona

Většina senátorů vládní ČSSD bude mít podle končícího předsedy horní komory Milana Štěcha problém podpořit změnu služebního zákona, jak ji připravilo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a přijala Sněmovna. Senátoři by šli proti tomu, co sami prosadili, míní Štěch. Předlohu zatím podrobně nezná, protože do Senátu zatím nedoputovala. Očekává také, že se ke změně zákona ozve Evropská komise, která principy současného znění normy podmiňuje čerpání dotací.

Vláda podle změny schválené koncem října Sněmovnou bude moci z popudu příslušných ministrů odvolávat ministerské státní tajemníky. "Pokud by to mělo znamenat, že vláda dostane bianko šek na to, aby mohla provádět personální změny na ministerstvech a tím by byl princip služebního zákona velmi, velmi narušen, tak to podporu v našem klubu mít nebude," uvedl Štěch s tím, že byl zastáncem současné podoby služebního zákona. Poznamenal také, že novela mohla být ve Sněmovně předmětem politických obchodů. ČTĚTE TAKÉ: Tomáš Petříček: V zahraniční politice nesmíme být ustrašení Návrh prosadila v dolní parlamentní komoře koalice ANO a ČSSD s pomocí SPD a KSČM. Podle opozice bude tato změna znamenat návrat k politizaci státní správy. Novelu služebního zákona odmítla ze stejného důvodu i uskupení Rekonstrukce státu a Odborový svaz státních orgánů a organizací, podle něhož sněmovní úpravy odstranily jen nejhrubší nedostatky původního vládního návrhu. Novelu předložila ještě menšinová vláda ANO. Nová pravidla by podle vládního hnutí měla více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení. ČTĚTE TAKÉ: Plaga se nedohodl s kraji na řešení minima pro přijetí na střední školy

Autor: ČTK