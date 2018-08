Nejpopulárnějším politikem zůstává Babiš. Druhý skončil Faltýnek

Senátory by se letos chtělo stát 233 kandidátů, podobně jako při minulých volbách. Vyplývá to z informací ČTK z jednotlivých senátních obvodů. Největší výběr by měli mít lidé v Praze 8, kde se přihlásilo 16 adeptů. Nejmenší konkurence asi bude na Náchodsku a Vsetínsku, kde se sešlo jen po šesti přihláškách. Lhůta pro jejich předložení skončila dnes v 16:00.