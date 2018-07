Průzkum: Ve volbách by uspělo sedm stran, ODS posílila, Piráti klesli

Do Sněmovny by se v červnu podle volebního modelu agentury STEM dostalo sedm stran v čele s hnutím ANO. Před branami dolní komory by zůstaly TOP 09 a STAN. V porovnání s předchozím dubnovým šetřením STEM by znatelně posílila ODS, mírněji pak ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Pokles voličské přízně významně postihl Piráty a v menší míře také ANO a SPD Tomia Okamury.

"Zdá se, že protestní nálada, která charakterizovala loňské poslanecké volby, uvadá. Ve vztahu k politickým stranám je na prahu okurkové sezony veřejnost váhavá a dost nejistá," komentovala agentura výsledky šetření.

ANO by v červnu podle modelu STEM získalo 32 procent hlasů (v dubnu 32,9 procenta). Pozice ANO podle agentury v široké veřejnosti oslabuje, hnutí má ale skupinu odhodlaných a aktivních příznivců. ANO by přes pokles přízně získalo v červnu 83 poslanců, tedy o pět více než loni v říjnu, dvoukoalici by mohlo sestavit s ODS (celkem 120 hlasů ve Sněmovně), Piráty (105 hlasů) nebo s SPD (101 hlas).

Druhá ODS poskočila z dubnových 13,7 procenta na červnových 15,5 procenta, což je v průzkumech STEM nejvíce od loňských voleb do Sněmovny. Získala by 37 poslanců, o 12 více než ve volbách. Třetí by zůstali Piráti, jejich zisk ale klesl z 13,5 procenta na 10,2 procenta, což je jejich nejhorší výsledek v šetření STEM od loňských voleb. I tak by jim zůstalo 22 poslanců.

Na čtvrté místo by se dostali komunisté s 9,1 procenta (v dubnu 8,5 procenta), počet nynějších 15 poslanců by zvýšili jen o jednoho. Místo by si vyměnili s SPD, jejíž zisk spadl z dubnových devíti procent na 8,6 procenta, což je také nové minimum pro toto hnutí v šetřeních STEM od voleb. SPD by s ohledem na rozdílné počty krajských mandátů získalo více poslanců než KSČM, a to 18 - o čtyři poslance by přišlo.

ČSSD by si polepšila ze sedmi na 7,9 procenta a získala by stejně jako komunisté 16 křesel. Lidovci posílili z 5,4 procenta na 6,3 procenta, což je jejich maximum v průzkumech STEM od loňského vybírání poslanců. Měli by ale osm poslanců místo nynějších deseti.

TOP 09 zůstala těsně před branami do Sněmovny se ziskem 4,9 procenta, o jeden procentní bod si ale polepšila na dosavadní povolební maximum v šetřeních STEM. Hnutí STAN naopak kleslo z 3,9 procenta na rekordní minimum 2,7 procenta. Statistická chyba činí kolem dvou procentních bodů u menších stran, u větších pak kolem tří procentních bodů.

Ke sněmovním volbám by v červnu přišlo podle STEM 58 procent voličů. Průzkum se uskutečnil od 13. do 27. června mezi tisícovkou respondentů.