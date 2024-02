Volby by v lednu vyhrálo hnutí ANO, vládní lidovci propadli, ukázal průzkum

ČTK

Volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo podle volebního modelu agentury STEM opoziční hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů. Druhá ODS by získala 13,2 procenta a třetí Piráti 11,3 procenta. Do Sněmovny by se dostaly ještě opoziční hnutí SPD s deseti procenty hlasů a STAN s podporou sedmi procent, právě pět procent potřebných pro vstup do dolní komory by mělo ještě hnutí TOP 09. Výsledky průzkumu v neděli zveřejnila televize CNN Prima News. Z vládní pětikoalice (ODS, Piráti, STAN, TOP 09, KDU-ČSL) jsou na tom nejhůře lidovci, v lednovém volebním modelu skončili i za komunisty a sociální demokracií (SOCDEM).

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek