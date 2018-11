Stíhaný soudce Elischer se obrací na Ústavní soud

Soudce pražského vrchního soud Ivan Elischer, který je obviněn z přijímání úplatků, podává ústavní stížnost. Je přesvědčený, že ho policie v kanceláři odposlouchávala po určitý čas bez povolení soudu. V ústavní stížnosti napadá i to, že mu detektivové zabavili utajené protokoly o hlasování v jeho soudním senátu. Informovala o tom dnes Česká televize.

Ivan ElischerFoto: ČTK/Deml Ondřej

Elischer podle kriminalistů páchal trestnou činnost nejméně od května 2016. Svému vietnamskému příteli Hung Quoc Nguyenovi poskytoval podle policie údaje z trestních kauz, které měl buď na starosti sám, nebo které řešili jeho kolegové. Předal mu tak prý informace o desítkách obviněných, obžalovaných i odsouzených. Ovlivňoval podle policie také trestní řízení ve prospěch některých obžalovaných. Nguyen mu na oplátku měl předávat peníze.

Elischer skončil po svém obvinění letos v březnu ve vazbě, odkud ho pražský městský soud v dubnu pustil. Z rozhodnutí ministra spravedlnosti nesmí soudit, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání. Elischerovi, který vinu odmítá, hrozí v kauze údajné korupce až 12 let vězení.