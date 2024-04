Zdroj: DeníkLíčit mohli, protože demografická predikce hovoří jasně. Seniorů bude přibývat, novorozenců ubývat. V roce 2050 to v prvním případě bude plus sedm set tisíc a ve druhém minus 1,1 milionu. Vy nechápete, že se s důchodovým systémem musí něco dělat? Samozřejmě že musí. V minulém roce jsme se totiž dostali na stoleté minimum v počtu narozených dětí. Stát se ovšem musí rozhodnout, do jaké míry chce být solidární se staršími spoluobčany. Strašně mě čílí, když třeba Danuše Nerudová říká, že by staří lidé měli být solidární s mladými. To je přece absolutní nonsens. Silnější mají být vždycky solidární se slabšími. Po nemocných také nechceme, aby v rámci zdravotního pojištění byli víc solidární se zdravými. K té solidaritě může každý z nás přispět tím, že se zamiluje, založí rodinu, a podpoří tak stabilitu důchodového systému.

Počítáte s tím, že i váš druhý podnět k Ústavnímu soudu nebude úspěšný? Připomínám, že u valorizačního mechanismu soudci dali ve všem za pravdu vládě. Nechám to na Ústavním soudu, neboť nejsem příznivcem nějakých proroctví. V prvním případě jsme měli velmi vyprecizovanou argumentaci a některým věcem v odůvodnění verdiktu jsem nerozuměl. Mám pocit, že Ústavní soud začal malinko politikařit. Nepochopil jsem ani postoj ministrů Jurečky a Stanjury, kteří tam líčili, co bude v roce 2050, a zároveň tvrdili, že nemohli dva měsíce dopředu predikovat prudký růst inflace v lednu 2023.

To neplatí o důchodové reformě , kterou příští úterý projedná a schválí vláda. Na jejím ladění jste se odmítli podílet, druhé hradní schůzky jste se nezúčastnili. Chystáte aspoň nějaké návrhy během druhého čtení ve sněmovně? Rozhodně ano. Předložíme pozměňovací návrhy u náročných profesí, abychom zmírnili tvrdost předlohy. Pokusili jsme se o to i v případě mimořádné valorizace a předčasných důchodů, ale to pětikoalice protlačila silou, dokonce ve stavu legislativní nouze.

To by mohl, ale v krizemi obtěžkaném světě nejde o úplně triviální rozhodnutí, takže větší porodnost důchody dnešních padesátníků asi nezajistí. Prezidentův poradce Vladimír Bezděk uvedl, že když neuděláme nic, v roce 2050 bude každoročně v systému chybět 230 miliard korun. Co s tím chce hnutí ANO udělat?

Musíme se zabývat příjmovou stránkou průběžného systému. Ne jako tato vláda, která na straně penzijních výdajů jen tupě škrtá. V roce 2026 nás například čeká úplně jiný výpočet důchodů, který bude horší než ten současný.

Jak to víte, když vláda ještě Jurečkův návrh neschválila?

Zpomalení tempa růstu důchodů je druhá věc, na které jsme se při jednání sekli. Tou první byl věk odchodu do důchodu. Kromě toho je tam i zkrácení výchovného pro budoucí matky seniorky. Současných 500 korun má platit až u třetího dítěte, u prvního a druhého se zkrátí na polovinu.

Čili hnutí ANO chce zvýšit daně, protože jinak se to ufinancovat nedá?

Určitě ne. My chceme zvýšit příjem průběžného systému zavedením druhého, státem garantovaného pilíře. Byla by to obdoba zajištěných bankovních vkladů. Jeho prostřednictvím by lidé mohli investovat do velkých infrastrukturních staveb typu vysokorychlostních tratí.

Pak nechápu výrok Andreje Babiše, že rozhodně nepůjdete cestou zavedení druhého pilíře.

To měl ale na mysli úpravu Nečasovy vlády, která v jeho prospěch oslabovala průběžný pilíř. Proto se do něj přihlásilo jen osmdesát tisíc lidí.

To nebylo kvůli jeho konstrukci, ale proto, že ČSSD a ANO avizovaly jeho zrušení v případě vítězství ve volbách. To se pak také stalo. Není tedy vaše současná snaha až úsměvná, jak mi řekl premiér Fiala v debatě Deníku?

Pan premiér Fiala, který byl ministrem školství v Nečasově vládě, moc dobře ví, že jejich druhý pilíř byl vlastně béčkový třetí pilíř soukromého připojištění. Neměl vůbec opodstatnění. Proto my navrhujeme jiný typ spoření.

Hnutí ANO tvrdí, že lidé v Česku chudnou. Kde by tedy vzali prostředky na spoření ve druhém pilíři?

Máme za sebou devět čtvrtletí, během nichž klesá reálná mzda. Pevně věřím, že se to změní a v budoucnu nás čeká ekonomický růst. Na ten pětikoalice rezignovala, protože zvýšila daně a všechno se zdražilo. Podtrhuje to i fakt, že v letech 2018 a 2019 byl průběžný důchodový systém v přebytku, teď najednou je v něm díra sedmdesáti miliard. Snad už se ale pomalu blíží konec této vládní garnitury a nekompetence bude nahrazena kompetencí. Jakmile lidé budou mít vyšší životní úroveň a důstojné mzdy, vzroste i počet potenciálních střadatelů ve druhém pilíři.

„Dávky zneužívá maximálně jedno procento příjemců. Veškerá rétorika o boji proti zneužívačům, kteří se na sociálním systému vezou, je populismus.“

Zmínil jste, že chcete současnou nekompetentní vládu nahradit kompetentní sestavou. Kdo by v ní kromě hnutí ANO měl být? Odborníci z SPD?

Za mě určitě ne. Žádným konspiračním teoriím o vládě ANO a SPD pšenka nepokvete. Odpovědnost vidím u stran, které se sebevědomě musí rozhodnout, zda s námi do vlády půjdou, nebo z nějakých přízemních, osobních či ideologických důvodů nikoli.

Zodpovědné vládnutí také znamená, že příští vláda nezboří všechno, co udělala ta minulá. Pokud byste se za rok a půl ujali moci, zrušili byste důchodovou reformu, kterou pětikoalice přijme?

Určitě uděláme nějakou revizi. Osobně budu chtít změnit vzoreček pro výpočet řádné valorizace, aby se penze kromě inflace zvyšovaly nikoli o třetinu růstu reálných mezd, ale opětovně o polovinu. Při očekávaném hospodářském růstu by se totiž skokově otevřely nůžky mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem a důchodci. Nepracující senioři by pak snadno začali padat do systému sociálních dávek, takže by nula od nuly pošla. Změnou valorizačního mechanismu bychom minimálně odstranili zbytečnou administrativu a ušetřili seniorům návštěvy úřadů práce, kde by museli poníženě žádat o dávky.

Což by možná nemuseli, protože kromě avizované digitalizace agend Marian Jurečka navrhuje sloučení přídavku na dítě, doplatku a příspěvku na bydlení a příspěvku na živobytí do jedné superdávky. Je to správná cesta?

Hnutí ANO dlouhodobě razí tezi, že bez práce nejsou koláče a kdo nepracuje, ať nejí. Takže v tomto směru s předlohou nemám problém. Výhrady mám u jedné věci, a to je trestání dětí za nezodpovědnost rodičů. Mám na mysli krácení dávky v případě, že žadatelův potomek nechodí do školy. Podle mě by se to systémově mělo řešit jinak, možná by s přídavkem (tzv. komponentou dítě – pozn. red.) mohla hospodařit škola a rozpustit ho třeba ve svačinách, obědech nebo kroužcích. Další zádrhel vidím v majetkovém testování. U navrhované superdávky mě bude zajímat, zda bude fungovat určitá inkubační doba u člověka, který přišel o práci nebo firmu a aktivně si hledá nové uplatnění. V nějakém mezičase by neměl přijít o dávku, pokud nechce prodávat byt, auto nebo chatu.

To by asi nepřišel, protože podle dosud známých informací by na ni měl nárok člověk s 250 tisíci na účtu, dvěma nemovitostmi a autem. To jsme asi hodně bohatá země, když takto u nás vypadá chudoba s nárokem na státní podporu, že?

O tom se musíme bavit. Detailně ten návrh ještě neznám. Chci se třeba ptát na to, co vlastně superdávka přinese státu, když má ušetřit osm set milionů, ale vyžádá si na druhé straně náklady až 8,2 miliardy. Disproporce u finančního zhodnocení jejích dopadů je nelogická a musí se vysvětlit. Zatím to vypadá tak, že třetina příjemců by si měla polepšit, třetina pohoršit a třetina na tom bude zhruba stejně. Určitě ale souhlasím s uplatněním pracovního bonusu, tedy odměny za aktivní hledání práce, protože se tady setkáváme s rodinami, které jsou celé generace na dávkách a nemají motivaci něco se sebou dělat.

V předvolební kampani se to asi ze všech stran bude prodávat jako bič na lidi, kteří zneužívají sociální dávky. Připojí se hnutí ANO?

V žádném případě, naopak já mám s takovou interpretací zásadní problém. Systém zneužívá maximálně jedno procento příjemců. Ať už jde o pomoc v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory či pěstounské péče, stát striktně dbá na to, aby nebyly zneužívány. Málokdo to dokáže obejít nebo obalamutit. Veškerá rétorika o boji proti zneužívačům, kteří se na sociálním systému vezou, je populismus, a já proti tomu vystupuji. Platí ale, že v současné době finanční bonus za aktivní hledání práce nebo rekvalifikaci chybí. A to je správné změnit.

Souzníte stejně i s navrhovanými změnami zákoníku práce typu prodloužení zkušební doby, zahájení výpovědní lhůty v den podání nebo výhodnější podmínky pro rodiče malých dětí?

Jde o tzv. flexinovelu, která má pomoci zpružnit pracovní trh. O tom lze debatovat, nejde o žádný průlom.

Kdyby náhodou ODS cestou poslaneckého návrhu dostala do systému výpovědi bez udání důvodu, přišlo by jí hnutí ANO na pomoc?

To by muselo být přes novelu zákoníku práce, která ruší zaručenou mzdu a nahrazuje ji zaručenými platy, takže ve veřejném sektoru by místo osmi stupňů měly fungovat jen čtyři. Pokud by některý z poslanců ODS navrhl výpovědi bez udání důvodu, hnutí ANO to určitě nepodpoří. Na rychlé výpovědi se už dnes může zaměstnavatel se zaměstnancem domluvit, pokud mu dá nějaké slušné odstupné, ale na generální změnu v tomto směru Česká republika není připravena. Nejsme USA, kde lidé zdaleka nemají tolik bytů nebo rodinných domů v osobním vlastnictví, takže se za prací ochotně stěhují.

Nebo Dánsko, kde se propuštěného člověka stát ihned ujme jako chůva a dovede ho bezbolestně do jiného zaměstnání či profese.

Ten, kdo zmiňuje Dánsko, se skutečně dopouští argumentačního faulu. Tam to funguje úplně jinak, jejich sociální systém finančně pokrývají vysoké daně.