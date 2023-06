Petr Pavel považuje za největší úspěch svého dosavadního prezidentství nastartování směru, kterým by rád pokračoval v příštích pěti letech. Prezident to řekl na tiskové konferenci ke 100 dnům od své inaugurace. Vize jeho působení na Pražském hradě stojí na dvou pilířích, prvním z nich je upevnění pozice České republiky ve společnosti demokratických zemí s prozápadní orientací. Druhým celková změna nálady ve společnosti, aby lidé uvěřili, že mohou něco změnit, pokud chtějí.

Briefing prezidenta Petra Pavla k prvním 100 dnům v úřadu | Foto: ČTK

Prezident Petr Pavel řekl, že se mu podařilo splnit většinu krátkodobých cílů a rozpracovat většinu cílů dlouhodobých. Poděkoval svému týmu z Kanceláře prezidenta republiky, ale i ze Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Pavel se stal prezidentem 9. března.

Připomněl, že po nástupu do úřadu řekl, že raději bude kritizován za vysokou aktivitu než za vlažný start. Podotkl, že měl oprávněný pocit, že po předchozím prezidentovi Miloši Zemanovi je co dohánět. Dal si proto za úkol znovu nastavit směr a způsob, jakým má hlava státu při svých povinnostech postupovat.

Prezident Petr Pavel na návštěvě Vysočiny:

I když bylo podle něj uplynulé období hodně náročné, většinu krátkodobých cílů považuje za dotažené do konce, dlouhodobé se podle něj podařilo rozpracovat. Poděkoval proto svému týmu.

Za největší úspěch označil to, že byl nastartován směr a způsob, kterým by rád pokračoval dalších pět let.„Je to směr ke splnění celkové vize mého prezidentství. Vize, která, jak věřím, může naši zemi posunout tam, kde bychom ji rádi viděli,“ konstatoval Petr Pavel.