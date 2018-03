Sto dní vlády bez důvěry: z úřadů vyhodila desítky lidí

Premiér Andrej Babiš (ANO) po sestavení kabinetu avizoval změny na pozicích náměstků. Během první stovky dní jeho trvání, jež uplynula včera, se mu sice nepodařilo získat důvěru a pracuje se svými ministry v demisi, přesto jeho lidé provedli čistky. Pozice náměstků museli opustit lidé spjatí s koaličními stranami předchozí vlády – tedy z ČSSD i KDU-ČSL.

Iniciativa Rekonstrukce státu vyčíslila, že na ministerstvech a Úřadu vlády ubylo 14 sekcí a funkci odborného náměstka muselo opustit 23 lidí. Dva z nich se vrátili poté, co uspěli ve výběrovém řízení. Podle odborníků přitom vláda organizační změny nevysvětlila, nebo jen velmi mlhavě.

Například ministerstvo financí musel kvůli zrušení funkce opustit náměstek Ondřej Závodský (KDU-ČSL), jenž měl na starosti dohled nad loteriemi. Z ministerstva vnitra museli odejít jeho stranická kolegyně Monika Pálková a sociální demokrat Petr Hulinský.

EXMINISTR Z KOLA VEN

Obětí změn se stal také Jiří Havlíček (ČSSD), který se po podzimních volbách do sněmovny vrátil na post náměstka průmyslu a obchodu. Před nimi zde zastával ministerskou funkci. Jeho místo bylo zrušeno.

Na ministerstvu zahraničí přišli o práci náměstci Václav Kolaja (KDU-ČSL) a Lukáš Kaucký (ČSSD).

„Netvrdím, že ti všichni lidé byli skvělí, ale rozhodně je to krok zpět,“ řekla Deníku politoložka Vladimíra Dvořáková. Poukazuje na riziko střetu zájmů nových úředníků a jejich přílišnou závislost na politicích. „Bylo by vhodné zjišťovat, jestli to není přímá reprezentace určitých podnikatelských skupin, které chtějí určovat politiku kvůli vlastním zájmům,“ míní.

„Největší problém je, že odešlo mnoho odborných náměstků,“ řekla Deníku mluvčí Rekonstrukce státu Tereza Krištofová. „Služební zákon směřoval na to, aby odborné pozice měly kontinuitu a neměnily se podle politického klíče, ale podle odborného profilu úředníků, jejich výkonů, toho, jak práci zvládají a podle služebního hodnocení,“ vysvětlila.

A BUDE HŮŘ

Podle Krištofové se situace může zhoršit, bude-li přijata novela služebního zákona. Již ji schválila vláda a zřejmě v dubnu ji bude projednávat sněmovna. „Nový návrh směřuje k tomu, že možná půjde lidi snadněji přijímat, ale taky odvolávat a vyhazovat,“ konstatovala Krištofová. „Chceme, aby se stanovila jasná pravidla pro odvolávání úředníků ze služebních míst,“ dodala.