Stop zdravotníkům z Ukrajiny. Čeští lékaři se postavili proti náboru z Východu

Zastavte příliv zdravotníků z Východu, žádají vládu čeští lékaři. Vadí jim nový plán ministerstva zdravotnictví, podle kterého by se měly špitály i ambulance zaplnit ukrajinskými odborníky. Každý rok by jich měla přijít zhruba pětistovka. Jenomže podle lékařů na to doplatí pacienti.

Cizinci se budou těšit výjimce – budou moci začít praco-vat okamžitě, aniž by museli skládat srovnávací zkoušku. Umožní jim to klička, kterou vymyslelo vedení resortu zdravotnictví spolu s ministerstvem průmyslu. „Za normálních okolností musí každý zdravotník, který nepochází z Evropské unie a chce u nás pracovat, složit odbornou zkoušku v českém jazyce. Musí také absolvovat povinnou praxi," popisuje viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek. Toto ustanovení podle něj neplatí jen v případě, když českým kolegům přijede předat zkušenosti špičkový specialista. „Takový odborník samozřejmě nic z toho podstupovat nemusí," pokračuje Mrozek. Ministerstvo ale chce nyní této výjimky využít k tomu, aby do nemocnic přivedlo řadové ukrajinské zdravotníky. „Vyzývá potenciální zaměstnavatele k účasti na projektu pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Nepokrytě tak směruje k tomu, aby se ukrajinskými pracovníky zaplnilo co nejvíce neobsazených míst v nemocnicích," zlobí se Mrozek. Pokud se ale neověří kvalifikace lékařů, mohou na to doplatit pacienti. „Neodborná péče může vést až k poškození jejich zdraví," varuje. Jen na rok Podobně to vidí i další profesní organizace. K zastavení speciálního programu vyzvali ministra v demisi Adama Vojtěcha také zástupci zubařů a lékárníků. „Proti projektu jako takovému nemáme připomínek. Ale nebezpečí vyplývající z přílivu neprověřených pracovníků nemůže být převáženo zájmem na usnadnění obsazování volných pracovních míst," vysvětlují své důvody šéf lékárníků Lubomír Chudoba a prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Ministerstvo zdravotnictví kritiku odmítá. Jde podle něj o mimořádné opatření, které zlepší dostupnost péče a uleví českým lékařům a sestrám. „Zaměstnanci z Ukrajiny navíc budou pracovat jen pod přímým odborným vedením osoby, která splňuje zákonné podmínky na odborné vzdělání a na délku odborné praxe a současně je fyzicky přítomná v daném místě," reagoval ministr Adam Vojtěch. V tomto režimu budou moci v Česku působit rok. Mezitím se budou připravovat na odbornou zkoušku v češtině.

Autor: Veronika Rodriguez