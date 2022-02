"Další zastávka konvoje je plánovaná v Ostrově u Stříbra v areálu Ředitelství silnic a dálnic, kde proběhne kontrola technického stavu vozidel a doplní se palivo," uvedla přímo na místě mluvčí Generálního štábu Armády České republiky Magdalena Dvořáková. Konvoj poté zamíří na Prahu, kam by měl dojet kolem půlnoci. "Brzy ráno by pak jednotky měly dorazit do vojenského areálu v Rančířově nedaleko Jihlavy. Tuto noc jedou celkem celkem tři konvoje po deseti až dvaceti vozidlech," informovala mluvčí.

Americký konvoj v ČR: V Rančířově si vojáci odpočinou ve vytápěných stanech

Americké jednotky budou do republiky přijíždět i v následujících dnech. Celkem by mělo přes naše území projet 1200 vojáků v 500 vozidlech.

Na příjezd vozidel armády USA čekaly na rozvadově vojenští policisté, příslušníci policie ČR, novináři, ale také například skupina tatínků, kteří se na konvoj přijeli podívat z Poběžovic z Domažlicka i se svými dětmi. Na přemostění v Rozvadově a na mostě na Svaté Kateřině konvoj také vyhlížela veřejnost.

Minimální dopad na provoz

Konvoj doprovází v České republice Vojenská policie ve spolupráci s Policií České republiky. Jednotky Českem projíždí v rámci velkého cvičení Defender Europe 2022. Zpět do Německa by se měly vracet ve druhé polovině března. Cesty konvoje jsou plánovány na noční čas tak, aby se minimalizoval dopad na provoz na dálnici.

Největší přesun v historii. Napříč Českem projede sedm konvojů americké armády

Defender Europe je jedno z největších cvičení, které se v Evropě konají. Loni se ho zúčastnilo několik tisíc vojáků z téměř tří desítek zemí a trvalo několik týdnů. Zadáním bylo cvičit nasazení amerických sil o síle jedné divize z USA do Evropy a jejich přesun do východních členských zemí. Součástí byl i seskok několika tisíc výsadkářů v Pobaltí, Bulharsku a Rumunsku. Letošního cvičení se Česká republika účastní formou podpory průjezdu konvoje.

Vojáci a technika armády USA se přes Česko přesouvali v minulosti už několikrát.