Řidiči, pozor. Stovky mostů na silnicích mohou být nebezpečné

V katastrofálním stavu je téměř desetina mostů na českých dálnicích a silnicích 1. třídy. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo dopravy v odpovědi na poslaneckou interpelaci.

Téměř neuvěřitelně zněla informace, kterou včera zveřejnila Technická správa komunikací v Praze. Další z důležitých dopravních spojnic přes Vltavu v české metropoli musí být kvůli svému špatnému stavu zbourána. Ve špatném stavu jsou jich zde desítky, například Libeňský most.

V kritickém stavu

Praha ovšem není jediná, jejíž mosty jsou ve špatné kondici. Ministerstvo dopravy v odpovědi na interpelaci poslankyně Věry Kováčové (STAN) uvedlo, že jich je na silnicích 1. třídy a dálnicích ve špatném, velmi špatném nebo havarijním stavu 474. Je to téměř deset procent všech mostů, které má ve správě Ředitelství silnic a dálnic.

Ve velmi špatném stavu jich je hned osmdesát dva. V havariijním pak pět, například ten přes řeku Desnou v Petrově nad Desnou na Šumpersku či most v Oldřichovicích na Třinecku. „Na dálnicích v havarijním stavu žádný, na silnicích první třídy se jedná o pět mostů,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Všechny jsou podle něj zabezpečeny, vyvrací obavy, které to může vyvolat.

Podle Martina Zuštíka z Asociace českých konzultačních inženýrů má tato situace několik příčin. Jednak podle něj není dostatek prostředků na opravy. „Když něco postavím, tak musím pětkrát tolik vynaložit na to, abych to udržel v dobrém stavu,“ říká.

Skryté vady

Dalším problémem je to, že ne všichni lidé, kteří vystudovali daný obor, mají dostatečnou motivaci se mu věnovat.

Podle ministerstva jde každý rok do opravy mostů na silnicích první třídy okolo 900 milionů, u dálnic cca 500 milionů korun. „Ukazuje se, že mosty z předpjatého betonu ze 60. až 80. let mohou mít skryté vady, které současný systém kontrol ne vždy odhalí. To pak působí zbytečné komplikace a průtahy,“ říká mluvčí ministerstva Jakub Stadler.