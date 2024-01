Text popisující změny ve stravovacích návycích starých lidí, kteří přijdou do domova pro seniory, měl u čtenářů ohlas. Deníku popsali, jaké mají vlastní zkušenosti. Ozvaly se i pečovatelky, které popsaly nedůstojné podmínky, v nichž senioři jedí.

Deník.cz přinesl v prosinci článek o studii Centra pro výzkum stárnutí na Masarykově univerzitě v Brně, jež se zabývala stravováním v domovech pro seniory. Mimo jiné upozorňovala na skutečnost, že jídlo nemá člověka jen zasytit, ale také mu přinést požitek, radost z rituálů, přípravy jídla či stolování, a že to vše většinou v těchto zařízeních odpadá. Jídlo se navíc podává v přesně stanovenou dobu, lidé se tedy nemohou najíst, když mají hlad, ale když je zkrátka daný čas. Výsledkem pak je, že klienti mívají sice dostatek potravy, ale nepochutnají si na ní, neboť pevně daný režim jim zcela překope jejich zvyky.

Výzkumnice Marcela Petrová Kafková a Martina Němcová ve své studii také upozorňují na průzkum společnosti NutriAction z roku 2017, jenž zjistil, že přes dvě pětiny klientů domovů pro seniory je ohroženo nedostatečným příjmem potravy a 16 procent je už podvyživeno.

Pro spokojenost klientů by bylo lepší, kdyby domovy pro seniory fungovaly volněji, říká socioložka Lucie Vidovićová. Více v rozhovoru:

Článek vzbudil mezi čtenáři velký ohlas. Redakci se ozvali se svými zkušenostmi. „Tento text mi mluví z duše. Více než třicet roků jsem pracovala jako sociální pracovnice v domově pro seniory a mnoho zákazů a příkazů bylo pro klienty tak necitlivých, nerespektujících jejich přání a svobodnou vůli, a to nejen co se týče stravování. Vše se zdůvodňovalo nutností dodržovat zákon o sociálních službách a navazující vyhlášky,“ uvedla například Věra.

Podobné zkušenosti má i pečovatelka A. S. (redakce zná její celé jméno). Domov prý mohl působit při rychlé návštěvě pohodově, ale ona poznala jeho chod coby zaměstnankyně důkladněji. „Ranní čas vymezený na hygienu a snídani? Děs, vše ve spěchu a stresu. K obědu čočková polévka a svíčková na smetaně a pak se divili, že byly plné pleny,“ vylíčila. Upozornila i na nevyhovující vybavení, které rozhodně domov nepřipomínalo: „Třeba klient-ležák měl před postelí vysokou skříň. Byl to jeho jediný výhled. Celý den koukat na skříň a čekat na smrt. Fakt luxus.“

Někde mají vstřícnější přístup

Podle čtenářky Ludmily se s klienty domovů pro seniory často zachází jako s „nesvéprávnými“ a zakazují se jim věci, které běžně doma vykonávali. Dodala, že existují i výjimky - zařízení, kde jsou k přáním klientů vstřícnější. Jako příklad uvedla Domov pro seniory Spáleniště v Chebu.

A skutečně, když se člověk podívá na jejich fotky na Facebooku, tak ukazují přesně to, co obě výzkumnice zmiňují jako příklady dobré praxe: senioři se tu leckdy podílejí na společné přípravě jídla, ať už jde třeba o štrúdl, obložené chlebíčky nebo jednohubky. Mohou si občas pro zpestření pochutnat i na něčem sice nezdravém, ale oblíbeném, co jim zlepší náladu – třeba na hranolkách s kečupem a tatarkou nebo na bramborácích s pivem.

Další fotky například zachycují, že někteří klienti vyrazili s doprovodem i do lesa na houby a v domově si pak pochutnali na houbových řízcích, nebo na procházce vyrazili ke stánku s rychlým občerstvením.

„Sladkosti, slané pochutiny nebo alkohol sice nesplňují pravidla racionální stravy, ale jsou v různé míře součástí běžného života. Jak jsme zjistily v dřívějším výzkumu, v domácnostech jsou často součástí stravy i křehkých seniorů a seniorek závislých na péči terénních pečovatelek a výrazně přispívají ke spokojenosti těchto lidí,“ uvedly ve svém výzkumu stravování v domovech pro seniory socioložky Marcela Petrová Kafková a Martina Němcová.

Výživa je pro seniory velmi důležitým faktorem, který může ovlivnit jejich zdraví a kvalitu stárnutí:

Připomněly také, že pro klienty domovů pro seniory bývají tyto pochutiny většinou nedostupné, pakliže zde nefunguje obchod nebo bufet, což nebývá tak často.

Přísný režim i v nemocnici

Paní Lucie ve své reakci připomněla, že přísný režim bez možnosti uzpůsobit si dobu jídla zažili i v nemocnici. „Maminka měla po vážné operaci na stravu jen půl hodiny, pak jí jídlo sebrali. Když byla mrkev a maminka požádala, že kvůli špatným zubům potřebuje jíst déle, stejně jí to vzteklá sestra nedojedené vzala," vylíčila.

Máte také své zkušenosti se stravováním v domově pro seniory? Napište nám na adresu zuzana.hronova@denik.cz. Zajímají nás nejen negativní příběhy, ale i pozitivní zážitky a příklady dobré praxe. Děkujeme!