Tragické střelbě na pražské filozofické fakultě se věnují i světová média. Přináší svědectví lidí, kteří se zabarikádovali v učebnách, i vyděšených svědků, které útok zastihl v okolí.

Záchranáři a policie pomáhají studentům a pracovníkům fakulty v Praze po střeleckém útoku. | Foto: ČTK

Šestadvacetiletý dánský novinář a magisterský student Jakob Weizman měl zrovna zkoušku z albánštiny. Seděl v kabinetu sám s profesorem, když se ozval křik a výstřely. „Oba jsme strnuli a nevěděli, co dělat,“ popsal Weizman britskému Guardianu s tím, že potom raději zamkl dveře a snažil se je zablokovat.

Podívejte se, jak probíhal policejní zásah proti střelci:

Minuta po minutě. Jak postupovala policie při střelbě na fakultě. Ukázala video

Spěšně před ně nastrkal stůl a židle, které mu přišly pod ruku. Pak už slyšel vraha. „Procházel jednu třídu po druhé, hledal, kde by mohl někoho zastřelit. Naše dveře jsme zamkli pět minut před tím, než se je pokusil otevřít,“ řekl Weizman. S profesorem zůstali v místnosti asi hodinu, posílali SMS svým blízkým a žádali další lidi, aby policii řekli, ve které místnosti jsou uvězněni.

„Prostě jsem se snažil lidem říct, co se děje, volal jsem mámě, přítelkyni. Kdyby to měl být konec, tak se snažíte říct, co můžete, když nevíte, co se stane. Tohle je situace, na kterou se nepřipravíte,“ svěřil se student. Policie je našla a evakuovala asi po hodině. „Když jsme šli ven, všude po fakultě byla krev,“ vylíčil student.

Reportáž britské BBC o střelbě v Praze:

Zdroj: Youtube

Profesor Sergej Medveděv byl nejprve natolik pohroužený do své přednášky, že hned nevěděl, co se děje, upozornit ho museli studenti. „Pak jsme pochopili, že se děje něco velkého. Online ještě nic nebylo, ani v českém tisku a televizích. Pak v jednu chvíli vpadla dovnitř zásahovka, policisté místnost rychle prohledali, řekli nám, ať zůstaneme uvnitř a šli dál. O hodinu později vpadla dovnitř další jednotka, položili nás na podlahu, rychle nás prohledali a pak nás evakuovali z budovy,“ řekl Medveděv BBC.

Záběry z učeben Filozofické fakulty Univerzity Karlovy:

Zdroj: redakce

Útok vyděsil i turisty

Útok se bezprostředně dotkl i lidí, kteří se v budově fakulty přímo nenacházeli. Angličtí novomanželé Tom a Rachael Leeseovi byli zrovna v nedaleké restauraci. „Najednou přišel policista a začal něco hlasitě křičet. Požádal jsem ho, aby nám to řekl anglicky. Dozvěděl jsem se, že tam mají aktivního střelce a že máme zůstat vevnitř a držet se při zemi,“ popsal šokující chvíli Tom Leese v britském listu The Independent.

Leesovi zůstali v restauraci asi hodinu a volali rodině a přátelům. „Divné je, že vám to přijde celé neskutečné. Člověk ví, že se tyhle případy občas stávají, ale nikdy vás nenapadne, že byste se tomu mohli připlést. A když vás to potká, ztuhnete a nevíte, co si počít,“ uvažoval mladý Brit.

Svědectví britských turistů, kteří byli nedaleko místa tragického útoku:

Zdroj: Youtube

Ještě blíž ke střelbě byla americká turistka Hannah Mallicoatová. BBC řekla, že byla s rodinou během útoku na Palachově náměstí. „Když padla první rána, zrovna přecházel dav lidí přes ulici. Myslela jsem, že to byla petarda nebo výfuk, pak jsem ale slyšela další výstřel a lidé začali utíkat. Viděla jsem, jak na druhé straně náměstí, asi deset metrů ode mě, zasáhla kulka dlažbu. Pak jsem vběhla do nějakého obchodu,“ vylíčila turistka.