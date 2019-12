„Den vězeňství, který se koná 14. prosince, změní charakter, bude pojat jako charitativní akce,“ uvedl Dohnal a dodal, že výtěžek půjde na pomoc rodinám obětí. Novináře zároveň informoval, že i třetí ze čtyř mužů zastřelených při úterním útoku Ctirada V. ve Fakultní nemocnici v Ostravě, v minulosti u Vězeňské služby ČR působil.

Ve své řeči kategoricky vyloučil, že by byl útok směřovaný proti příslušníkům Vězeňské služby. „Šlo o shodu nešťastných okolností. Bohužel se nacházeli v nepravý čas na nepravém místě,“ uvedl.

Pozůstalým pomůže také veřejná sbírka, kterou organizuje Nezávislý odborový svaz policie ČR. Informoval o tom jeho předseda Tomáš Machovič.

Šest obětí

První ze zastřelených aktivních příslušníků VS pracoval v ostravské vazební věznici, bylo mu 39 let. Druhý, o deset let starší, sloužil v heřmanické věznici. Dohnal popsal oba muže jako nesmírně pracovité, slušné a kamarádské kolegy, kteří žili pro své rodiny.

Šéf VS zopakoval, že oba muži byli v nemocnici v době svého volna. Upřesnil, že jeden šel navštívit lékaře, zatímco druhý k lékaři doprovázel svou nezletilou dceru. Útočník tohoto příslušníka podle Dohnala smrtelně zranil v okamžiku, kdy muž dceru zaštítil vlastním tělem. "Pro nás je tímto velkým hrdinou a jsem přesvědčen, že nejenom pro nás jako bezpečnostní sbor, ale pro celou naši zemi," řekl Dohnal o zastřeleném.

Po úterním útoku dvaačtyřicetiletého pachatele v čekárně traumatologické ambulance zahynulo celkem šest lidí, další žena zůstává v kritickém stavu. Dva zbývající zranění jsou mimo ohrožení života. Palbu z nelegálně držené zbraně zahájil střelec bez varování, čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Pak utekl a později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku. Oficiální motiv jeho činu zatím policie nezveřejnila. V médiích se objevily informace, že se muž domníval, že je vážně nemocen.

Vězeňská služba přišla o jednoho člena už letos v květnu při nehodě na Pražském okruhu. Eskortní autobus, v němž cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků bezpečnostního sboru, úplně shořel. Třiadvacetiletý dozorce při srážce zemřel, dalších 14 lidí se zranilo a vznikla mnohamilionová škoda. Vězeňská služba pak pro rodinu zemřelého vybrala ve veřejné sbírce půl milionu korun.