Vysoké školy zpřísní bezpečnostní pravidla. Týkat se mohou i přinášení zavazadel

ČTK

Vysoké školy upraví svá bezpečnostní pravidla. Týkat se mohou například přinášení zavazadel do univerzitních budov. Vedení škol budou spolupracovat s krajskými policejními ředitelstvími. Pracovníci a studenti dostanou intenzivní školení o bezpečnosti. Na investice do bezpečnostních opatření se využijí peníze z EU. Po středečním jednání se zástupci České konference rektorů (ČKR), zástupci policie a ministerstva vnitra to řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Střelba v centru Prahy 21. prosince. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Michal Bílek