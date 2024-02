Mezi Čechy je přes milion střelných zbraní. Většina držitelů zbrojních průkazů ale nezůstává pouze u jedné. Deník získal unikátní data z registru zbraní.

Nákup zbraně, pistole - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na konci loňského roku vyvolala otázky, zda české zákony, které umožňují držení zbraně, nejsou příliš liberální. Střelec jich totiž vlastnil osm. Stejný počet zbraní na konci loňského roku vlastnilo dalších téměř šest a půl tisíce lidí v České republice. Podle dat, které Deník exkluzivně získal, má deset a více zbraní dokonce bezmála patnáct tisíc lidí.

Policejní statistiky uvádějí, že v České republice je v současné době téměř 317 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Zájem o tuto licenci začal výrazněji narůstat po začátku války na Ukrajině před dvěma roky. Stejně tak narůstá i počet zbraní, přičemž na konci roku jich policie mezi držiteli evidovala přes milion.

To přineslo i otázky, zda by se neměl počet zbraní na jednoho držitele zbrojního průkazu omezit. Proti tomu se ale postavila řada odborníků. „Stal se problém a teď se hledá viník,“ namítl například člen Útvaru rychlého nasazení, ochranné služby, voják a dnes instruktor sebeobrany Lumír Němec.



Více zbraní mají totiž například sběratelé, myslivci nebo sportovci, kteří na každou disciplínu potřebují jiný druh. „Člověk má jen dvě ruce. Limitující jsou tedy jeho schopnosti. Je pak jedno, jestli jich má doma třeba osmnáct,“ vysvětlil Němec.

Zpřísněná legislativa

Poslanci přesto minulý týden zbraňovou legislativu zpřísnili. Nutno ovšem dodat, že její návrh přišel do sněmovny ještě před prosincovými událostmi. „Zákon ukládá prodejcům zbraní hlásit podezřelé obchody, umožňuje policii zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku, zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní a umožňuje lékařům snadno zjistit, jestli je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu,“ vyjmenoval některé novinky v zákoně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Na to, nakolik chtějí Češi omezit možnosti vlastnit zbraň, se podívala datová redakce Deníku:

Držení zbraní z pohledu lidí: Většina Čechů podporuje zpřísnění podmínek

Zákon, který by měl začít platit od roku 2026, se zatím nesetkal s výraznější kritikou. „Kdyby se zdravotní prohlídka prováděla tak, jak lidé chodí na preventivní prohlídky, nebyl by to vůbec problém,“ míní Němec. Lhůta pro lékařskou prohlídku se podle nových pravidel zkrátí z dosavadních deseti na pět let. Zbrojní průkazy se také v budoucnu nebudou vydávat v papírové formě, ale budou elektronické.

Proč mají myslivci či sportovci větší množství zbraní? A ve kterých regionech je největší počet držitelů zbrojních průkazů? Čtěte rubriku Téma Deníku v sobotním tištěném Deníku.

