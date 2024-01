Někdy se proto objevují i otázky, zda by se neměl omezit počet zbraní, které by mohl jejich držitel vlastnit. Vrah z Univerzity Karlovy jich totiž držel osm. Proti tomu se ale staví například myslivci, u nichž je obvyklé, že mají k dispozici víc zbraní. „Myslivci mají minimálně dvě zbraně - kulovou a brokovou. Další může být malorážka a další. Jsou mezi nimi statisíce zbraní,“ přiblížil předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Reportér Deníku navštívil kurz vedený profesionálem v jedné z největších střelnic v Česku:

Pistole na sebeobranu? Střelba je jako golf, každá rána jiná, varuje expert

Pouze jednu zbraň má v Česku 82 tisíc lidí. Dvě zbraně má téměř 53 tisíc a tři bezmála 37 tisíc lidí. Více než osm zbraní má v Česku téměř 26 tisíc lidí.

Omezení počtu zbraní by se dotklo také sběratelů nebo sportovců. „Například když někdo střílí western, potřebuje jich dvanáct, pokud by se chtěl zúčastňovat všech disciplín. Sportovní střelci jich zase potřebují deset,“ vysvětlil prezident sdružení Lex Tomáš Trávníček.

Dodal, že on osobně na svého syna nedávno převedl dvanáct zbraní. „Kvůli tomu jsem s ním šel na patřičný úřad, aby bylo jasné, že je vše v pořádku,“ doplnil.

Povinné psychotesty

Ani návrhy, kterými se v těchto dnech zabývali poslanci, nejsou odborné veřejnosti zrovna po chuti. Třeba s povinnými psychotesty mají problém myslivci. Janota poukázal na to, že by kvůli nim mohli odcházet jeho starší kolegové, kteří by k testům raději ani nešli. „Nejde o to, že by je neudělali, ale je tam třeba časové omezení a starším to může trvat déle. Navíc není dostatečná kapacita psychologů,“ řekl.

Mezi slušné majitele zbraní se mohou dostat i osoby, které zbraňovou komunitu svým chováním jednoznačně poškozují, píše Jiří Vojáček ve svém komentáři:

Komentář Jiřího Vojáčka: Jak ochránit střeleckou komunitu před zločinci?

S Trávníčkem se přitom shoduje na kritice toho, že v těchto případech nefunguje centrální registr pacientů. Už z něho by totiž mohlo být zřejmé, komu zbrojní průkaz odepřít. „Lékař nevěděl, že se střelec z Univerzity Karlovy léčí na psychiatrii,“ poukázal Trávníček.

Zbrojní průkaz se přitom nevydává automaticky. Žadatel musí předložit posudek o zdravotní způsobilosti, přihlásit se na zkoušku odborné způsobilosti, musí se na tuto zkoušku také připravit a úspěšně ji složit. Řada žadatelů to nezvládne napoprvé. Zároveň policie prověřuje, zda je žadatel bezúhonný a spolehlivý. Pokud vše splní, teprve pak mu může být průkaz vydán, přičemž celý proces trvá několik týdnů až měsíců. Průkaz je přitom vydán přibližně polovině až dvěma třetinám lidí, kteří o něj požádali.