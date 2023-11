V Česku ubývá nehod s lesní zvěří. V meziročním srovnání se jich letos stalo o téměř třetinu méně. Alespoň to tvrdí oficiální policejní statistiky. Podle pojišťoven tomu tak ale není a data neodpovídají realitě. Dokazují to počtem pojistných událostí.

Podzimní měsíce bývají pro řidiče jedny z nejkritičtějších. Na silnicích přibývá střetů s lesní zvěří. Ze zhruba necelých sto tisíc dopravních nehod má takovou příčinu každá devátá. Podle policejních statistik však jejich počet v meziročním srovnání výrazně klesl. Zatímco v období od dubna do konce září 2022 evidovali policisté 7804 nehod s lesní zvěří, letos ve stejném období zaznamenali 5195 střetů – tedy o zhruba 30 procent méně.

Za výrazným úbytkem ale nestojí obezřetnější řidiči. Nehody zřejmě ubyly pouze „na papíře“. Podle pojišťoven policie v osmi krajích změnila metodiku evidování takových nehod. Do oficiálních statistik se jich tak řada nedostane. „Policie šetří střety se zvěří v drtivé většině případů ve zkráceném režimu, kdy potvrdí účastníkům dopravní nehody pouze takzvaný euroformulář o nehodě. Tyto případy se pak statisticky neevidují,“ upozornil mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek. Ten zároveň sdělil, že pojišťovna každoročně řeší cirka devět tisíc pojistných událostí a počet se nesnižuje.

Jeho slova potvrzují i další pojišťovací domy. „V posledních třech letech každoročně registrujeme asi o deset procent více nehod se zvěří. V roce 2021 to bylo 6707 škod, v roce 2022 již 7642. Letošní vývoj naznačuje podobný nárůst, prozatím jsme řešili 6372 škod. Odhadujeme, že celkově jich bude o cirka dvě stě až tři sta více než loni,“ reagoval mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Podle pojišťoven při porovnání policejních statistik a skutečnosti nesouhlasí ani způsobené škody. Zatímco podle statistik činí zhruba 370 milionů korun, podle pojišťoven je to více. Dokazují to svými daty. Generali Česká pojišťovna vyplatila na pojistném plnění při nehodách se zvěří za celý rok 2020 částku 368 milionů korun, o dva roky později to bylo 383 milionů korun. Pojišťovna Kooperativa v roce 2021 vyplatila 271,4 milionů korun, za rok 2022 to bylo 343,9 milionů korun.

Kromě vyššího počtu nehod za nárůstem částky stojí moderní výbava a technologie v autech, a také stále vysoká inflace způsobující dražší práce v servisech či vyšší cenu náhradních dílů. „V nedávné době jsme vypláceli škodu na vozidle způsobenou sražením laně ve výši 240 tisíc korun. Sofistikované čelní sklo u prémiové značky SUV vyjde i na vysoké desítky tisíc,“ poznamenala mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Nový Srna index

Změna pravidel pro evidenci nehod se zvěří v některých krajích „otřásla“ výsledky Srna indexu. Ten pravidelně zpracovává Generali Česká pojišťovna. Monitoruje v něm počty střetů aut se zvěří, vyhodnocuje nejrizikovější úseky. Výsledky za uplynulý půlrok, tedy především počty nehod, neodpovídají podle autora projektu realitě.

Pojišťovna to ukazuje na příkladu kraje Vysočina. Ještě před rokem tu policisté evidovali 1017 střetů. Letos ve stejném období to bylo 47 nehod. „Pro nadcházející období připravujeme inovace Srna indexu, aby i přes změnu evidence nehod Policií ČR co nejvíce postihl skutečnou situaci o střetech motorových vozidel se zvířaty na českých silnicích a přinesl užitečné informace,“ připustil Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.

Nejvíce střetů se zvěří zaznamenali policisté ve Středočeském kraji. Konkrétně tu řešili 1803 takových nehod. Následuje Moravskoslezský kraj se 771 nehodami. Naopak nejméně nehod (15) se podle policejních statistik stalo v Jihočeském kraji.

Střetům se zvěří se zcela nevyhýbají ani řidiči ve velkých městech. Své o tom ví jednačtyřicetiletý řidič z Prahy. Ten v polovině května projížděl krátce před devátou hodinou večerní ulicí Podbělohorská v Praze. V zatáčce mu náhle vběhlo pod kola divoké prase. Škoda na elektromobilu dosáhla 60 tisíc korun.

Policisté změnu připouštějí. Postupně by se měla rozšířit do všech krajů a střety se zvěří by měly být prioritně řešené právě přes takzvaný euroformulář. Důvodem je ulehčení od administrativy. „Ve většině případů se nejedná o dopravní nehodu, kterou je řidič povinen oznámit policii, současně se v tomto případě nejedná ani o porušení zákona, o trestný čin ani přestupek. Srážka se zvěří je Policii ČR oznamována především z důvodu uhrazení náhrady škody pojišťovnou, pokud má řidič sjednáno na tuto událost připojištění," vysvětlila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Policisté ale zároveň slibují nápravu v oficiálních statistikách. „Aktuálně pracujeme na tom, aby bylo možné publikovat data o dopravních nehodách šetřených na euroformulář, a to z pohledu místa a času těchto nehod," dodala Rubášová.

Nestrhávat volant

Podle expertů z německého autoklubu ADAC při srážce osobního auta s urostlým jelenem v rychlosti 60 km/h působí jelen na vůz silou pět tun. Pro představu – tolik váží dospělý slon.

Pokud je střet se zvěří neodvratitelný, řidiči by podle odborníků neměli panikařit. „Rada je prudce brzdit a nestrhávat volant. Velké deformační zóny a přední airbagy jsou schopné zmírnit následky havárie,“ sdělil mluvčí ÚAMK Igor Sirota. V případě stržení volantu hrozí srážka s protijedoucím vozem.