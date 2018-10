Střídání v Senátu. Jermáře nahradí primátor Nwelati

Úsilí o to, aby se stát aktivně přihlásil k financování činnosti jednotek dobrovolných hasičů - jež často vyrážejí k velkým zásahům po boku profesionálů, avšak z pohledu peněz jsou odkázány na přízeň svých radnic - nebo prosazení změny zákona, jež by vedla k likvidaci komunálního odpadu zdarma. Či státní garance vyhovujícího dopravního spojení do menších obcí.

Raduan Nwelati.Foto: Magistrát města MB

Takové jsou plány, jimž dali svými hlasy podporu lidé na Mladoboleslavsku (a také v části Semilska kolem Turnova). O víkendu zvolili předem odhadovaného favorita, 52letého primátora Mladé Boleslavi Raduana Nwelatiho (ODS). V horní parlamentní komoře vystřídá dlouholetého senátora za ČSSD Jaromíra Jermáře. Ten již znovu nekandidoval (nicméně voliče se neúspěšně pokoušel oslovit jeho bratr Josef v dresu KSČM). Sobotní výsledek potvrdil, že v senátním obvodu 38 – Mladá Boleslav se na postu vítěze střídají zástupci tradičních stran – občanští a sociální demokraté. Všichni z těch, kteří Nwelatiho volili v prvním kole, se k urnám v rámci druhého kola nevrátili. Na jasnou převahu to nicméně stačilo. Zatímco v prvním kole obdržel 16 317 hlasů (přičemž jeho jméno bylo v jedné třetině odevzdaných obálek), ve druhém kole dosáhl většiny bezmála dvoutřetinové. Ve chvíli, kdy už voliči vybírali pouze ze dvou kandidátů, mu k zisku 61,96 procenta hlasů pomohla podpora od 11 504 občanů. Volební účast ve druhém kole dosáhla 16,64 procenta (přičemž v kole prvním, konaném souběžně s komunálními volbami, to bylo 45,66 procenta). Dva posty zároveň Nwelati, který si jako z hlavních témat své kampaně zvolil právě peníze pro dobrovolné hasiče (a hlavně na počátku zaujal také ostrými vyjádřeními hovořícími o nulové toleranci vůči zahraničním pracovníkům, kteří se v Mladé Boleslavi opíjejí, tropí výtržnosti, perou se a pohazují odpadky), hodlá zastávat oba posty. S tím, že funkce primátora mu pomůže v tom, aby zůstal v kontaktu s realitou. Z hlediska zaneprázdnění nevidí problém, jestliže se že může spolehnout na své náměstky. Šest protikandidátů Protivníkem Nwelatiho byl ve druhém kole vlastně „soused“: Jiří Müller (ANO) stojící v čele radnice města Kosmonosy, jež od Mladé Boleslavi prakticky odděluje pouze průmyslová zóna. I on zdůrazňoval problémy s agenturními pracovníky, zejména potřebu upravit pravidla pro jejich ubytování. Dostatečnou podporu u voličů však nezískal. Podle slov herečky a dramaturgyně Daniely Weissové (Piráti), která v prvním kole patřila k protikandidátům, byl v kampani málo vidět. Celkově se v obvodu 38 ucházelo o post senátora sedm kandidátů. Mediální ohlas vyvolávala třeba účast písničkáře a překladatele Josefa „Pepy“ Nose reprezentujícího SPD; mezi voliči však nasazení jediného kandidáta s bydlištěm mimo volební obvod (v Kutné Hoře) zůstala bez rozsáhlejší odezvy. Bez pozornosti nezůstal ani fakt, že z Kosmonos se o přízeň voličů ucházeli hned dva muži – vedle Müllera ještě lékař Ladislav Horák (ČSSD). Nejvýznamnější priority senátora Raduana Nwelatiho- Státní podpora činnosti jednotek dobrovolných hasičů

- Bezplatný svoz komunálního odpadu (odpadků z domácností, nikoli z podnikatelské činnosti)

- Státní garance kvalitního dopravního spojení do menších obcí

- Zjednodušení zákonů, aby byly srozumitelné a pochopitelné pro každého

- Vznik samostatného okresu Turnov (součástí „mladoboleslavského“ senátního obvodu je i část Semilska – právě v okolí Turnova)



