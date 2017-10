Střípky z debaty: Šlechtová u pozadí koně, Bartoš v koloně či letmý polibek

/VIDEO/ Co by udělal předseda SPD Tomio Okamura, když by si minisytryně Katla Šlechtová zvrkla kotník? Proč se Michaela Marksová nerada fotí při výstupu z auta? Superdebata Deníku nebyla jen o politice.

dnes 04:50 SDÍLEJ:

VZORŇÁK a SYSTEMATIK. Jako první (a přesně na čas) na včerejší debatu Deníku dorazil šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. V debatě nezapřel ani svou původní profesi (programátor), když procentuální šance na úspěch některých návrhů odhadoval s přesností na jedno desetinné číslo. Vše o superdebatě Deníku najdete ZDE U POZADÍ KONĚ? V areálu Waltrovka v pražských Jinonicích, kde je i centrální redakce Deníku, jsou od středy instalovány nové sochy „koňů s vrtulí“ od Davida Černého. Politici před nimi absolvovali první otázku debaty (videa i texty najdete na denik.cz/superdebata). Ministryně Karla Šlechtová (za ANO) točila hned dvakrát – kromě záběru „u pozadí koně“ se natáčelo i z přední strany sochy. NEFOŤTE, KDYŽ VYSTUPUJI. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) přišla ke vstupu do areálu z boku. Vysvětlila, že nemá ráda, když ji média fotí při vystupování z auta, a ministerského řidiče tak donutí zastavit za rohem. KOLONA. Smůlu měl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Úvod debaty nestihl, protože kvůli koloně stál v centru Prahy. Místopředseda komunistů Jiří Dolejš oficiální uvítání s hosteskami rovněž nezažil, do redakce Deníku se dostal nepozorovaně přes (toho času) otevřenou hlavní vrátnici. PUSA PRO TOMIA. Do koalice by jejich strany nešly, ale lidsky se prý mají rádi. Šéf SPD Tomio Okamura na otázku, koho si váží v politice, ukázal na vedle stojící Karlu Šlechtovou (za ANO) s tím, že „třeba kdyby si tady zvrtla kotník, tak by ji odnesl“. Za to si od ministryně vysloužil letmý polibek na tvář. ČTĚTE TAKÉ: VIDEO: Okamura nabídl pomoc Šlechtové. Vysloužil si polibek

Autor: Redakce