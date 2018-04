Strnada v čele hospodářského výboru potvrdil i Senát

Malá rodinná pizzerie na Jižním Městě shání šikovného pizzaře s praxí s 50 cm pizzou. Základní plat 2.000 Kč denně plus dýška a bonusy za počet pizz.

Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Požadované dovednosti , Angličtina - středně pokročilá minimum, znalost IT., Poznámka k volnému místu: Místo výkonu práce: BRNO, - vzdálená správa uživatelských stanic a systémů na různých platformách (Windows, Unix,...) - řešení technických problémů - komunikace s klienty el. formou - instalace operačních systémů - reporting - monitoring aktivit v rámci přidělené oblasti - zajištění bezpečnosti a chodu všech kritických součástí - zákaznický servis . Vzdělání SŠ / VŠ, znalost AJ podmínkou., Přihlásit se do výběrového řízení na volné pozice mohou kandidáti na stránce: ibm.com/start/cz, , souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou. Pracoviště: Ibm global services delivery center czech republic, s.r.o.,, Technická, č.p. 2995, 616 00 Brno 16. Informace: Renata Denková, .

Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři INFORMATIK. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: A11 z:28/3/2018, Požadujeme:, - znalost operačních systému MS Windows a MS Windows Server (min. 2008), - znalost počítačových sítí LAN, WAN, - základy Linux, - všeobecný přehled o IT, - znalosti o instalaci a údržbě počítačového hardwaru, - znalost kancelářských balíků MS Office, - základy HTML, - alespoň pasivní znalost polštiny nebo angličtiny, - schopnost analytických řešení zákaznických a zaměstnaneckých požadavků, - min. SŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou, Náplň práce:, - správa sítě a síťového připojení, - řešení uživatelských problémů a požadavků, - správa serverů (mailserver, terminál, VPN), - výměna elektronických dat s klienty společnosti, - výběr, nákup a servis hardwaru, - administrace firemního IS, Nabízíme:, - zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí, týmovou spolupráci, - adekvátní finanční ohodnocení , - pružnou pracovní dobu, jazykové a odborné vzdělávání, firemní akce, stravenky, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, - nástup 1.6.2018, Kontakt telefonicky nebo emailem, uveden viz výše.. Pracoviště: Kanlux s. r. o., Sadová, č.p. 618, 738 01 Frýdek-Místek 1. Informace: Valérie Bártková, +420 558 402 516.