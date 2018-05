Stroje pokosí tisíce mláďat. Zvěř z polí vyhánějí dobrovolníci

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 13000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu práce Praha., Jedná se o pomocné práce ve výrobních halách a při skladování zboží převážně potravinářského průmyslu. Dobrý zdravotní stav, práce z těžkým břemenem u mužů do 35 kg, skladová evidence a manipulace se zbožím, vítána částečná znalost jednoho světového jazyka vzhledem k evidenci zboží ve třech světových jazycích. Práce v sobotu a neděli. Noční směny. Nabízíme pracovní poměr na DPP, DPČ, HPP., Úřední hodiny pro uchazeče o zaměstnání jsou v kontaktní kanceláři Na Plzeňce 1235/2, Praha 5, každé pondělí a středu od 8:00 - 10:00 hod., tel.: 774792909.. Pracoviště: Avangarda spol. s r.o., praha, . Informace: Lida Ígnatyuk, +420 723 936 471.

Obchod - Obchod Pokladní 14 900 Kč

Pokladníci v prodejnách Pokladní - prodavač/ka. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč, mzda max. 18500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme seriozní, spolehlivou a milou kolegyni na pozici pokladní - prodavačka do firemní restaurace ve Starých Čivicích. Pracovní pozice je práce s pokladním dotykovým systémem, doplňování zboží, příprava studeného , teplého baru, ovoce, udržování čistoty, flexibilita, samostatnost., Pracuje se u nás na 3 směny (ranní, odpolední, noční), ale za to Vás odměníme slušnými příplatky. Nevadí nám, pokud nemáte z předchozích zaměstnání zkušenosti s prací prodavačky nebo pokladní. Rádi si Vás zaškolíme. Jestli chcete mít dlouhodobou a stabilní práci v fajn kolektivu, neváhejte a ozvěte se nám., Zaměstnanecké výhody: Strava, odměny atd., Nástup možný IHNED. , Místo je vhodné i pro absolventy. , První kontakt telefonicky (od 13:00 do 16:00) nebo e-mailem... Pracoviště: Vest stravování s.r.o. - kyb manufacturing, U Panasonicu, č.p. 277, 530 06 Pardubice 6. Informace: Jiřina Holubová, +420 723 253 179.