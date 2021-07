Duby, lípy, javory, ale také modřín či třešeň. To jsou nejčastější druhy stromů, které v posledních letech dobrovolníci vysazují po celé České republice. Cíl je jediný: dostat dřeviny zpět do přírody či měst a zlepšit tak jejich odolnost vůči probíhajícím klimatickým změnám. Stromy totiž dokáží udržet v rozpálených „betonových“ čtvrtí přívětivé klima, poskytují stín, kořenový systém dokáže zadržet vodu.

Vrátit stromy do přírody má za cíl i celorepubliková iniciativa „Sázíme budoucnost“. Ta odstartovala na před dvěma lety a hodlá vyburcovat všechny aktivní lidi, kteří by dokázali vysadit deset milionů stromů v průběhu pěti let. Zatím se to podařilo zhruba z jedné desetiny, vysázeno bylo přes 1,1 milionů stromů. „A to díky 38 121 lidem, kteří sází budoucnost. Další přibývají,“ říká Anna Poledňáková, manažerka iniciativy Sázíme budoucnost.