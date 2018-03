Stropnický: Klíčové je, že Česko spojitost s novičokem odmítlo dříve

Dnešní výroky mluvčí ruského ministerstva zahraničí o novičoku nejsou banální, řekl novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ministr zahraničních věcí v demisi Martin Stropnický (ANO). Na slova, že nervově paralytické látky typu novičok mají ve výzkumu v ČR významné místo, nechtěl však konkrétně reagovat. Podstatné podle něj je to, že nejvyšší představitelé Česka razantně odmítli už původní tvrzení o spojitosti novičoku s ČR.

"Nejsem typ člověka, který by se ureagoval na všechny výroky. Není to banální výrok, ale to podstatné je, že jsme to na úrovni premiéra i mojí striktně odmítli," uvedl. Moskva dříve uvedla Česko mezi zeměmi možného původu látky, která byla využita při otravě ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii.

Mluvčí Marija Zacharovová dnes v komentáři ke kauze uvedla, že Severoatlantická aliance využívá potenciál českého chemického průmyslu a české poznatky v oblasti protichemické obrany. "Prahu nikdo z ničeho neobviňoval a neobviňuje," prohlásila Zacharovová. V médiích včetně českých je ale podle ní mnoho textů potvrzujících potenciál českých chemických výzkumů.

Zeman v pondělí pověřil pátráním po možné výrobě či skladování novičoku v ČR Bezpečnostní informační službu. Podle Stropnického to dopisem oznámil premiérovi. "Je to v pořádku. Ne protože já nebo premiér bychom pochybovali, ale abychom měli dvousetprocentní jistotu, že to nařčení neodpovídá skutečnosti," uvedl Stropnický. Každý podle něj ví, že česká armáda se na chemický výzkum specializuje.

Stropnický po setkání s prezidentem řekl, že Zeman by zřejmě nepostupoval tak rychle jako kabinet, který se v pondělí připojil k řadě evropských zemí či USA, jež vyhostily ruské diplomaty. Česko vykázalo z ambasády v Praze tři diplomaty s rodinami, premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v té souvislosti hovořil o tom, že se jedná spíše o nedeklarované příslušníky tajných služeb.