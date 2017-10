Stropnický věří, že se jeho Zelení vrátí do Sněmovny

Šéf Strany zelených Matěj Stropnický očekává, že jeho strana překročí pětiprocentní hranici a vrátí se do Poslanecké sněmovny. Novinářům to řekl dnes poté, co v základní škole na pražském Žižkově odevzdal svůj hlas. Očekává spíše vyšší účast u voleb, bude však podle něj záležet i na tom, jak se jemu a dalším politikům podařilo přesvědčit občany, že jít k volbám je potřeba.

„Co se týče Zelených, očekávám, že vstoupíme do Poslanecké sněmovny," konstatoval Stropnický. Při svém odhadu vychází z výzkumů volebního potenciálu. "Pokud všichni ze součtu rozhodnutých a nerozhodnutých voličů přijdou, tak to znamená, že tam Zelení jsou, a to bude změna, ze které se někteří politici už nevzpamatují," uvedl. ČTĚTE TAKÉ: Volební místnosti se otevřely. Dnes a zítra přicházejí Češi k urnám Čeká Česko modernizace? Do volební místnosti dorazil Stropnický, který se tento týden přiznal k homosexuální orientaci, spolu se svým přítelem. Volební účast odhaduje spíš vyšší, což vyvozuje ze zájmu lidí o debaty či setkání s politiky. "Ale záleží, jestli jsme mimo jiné i já a Zelení dokázali, že volit je potřeba," uvedl. Ve volbách se bude podle Stropnického rozhodovat, zda Česko čeká modernizace, nebo zaostávání. "Také jestli zůstaneme součástí pevného jádra Evropské unie, jestli skončí politika levné práce, lákání montoven," uvedl. Další otázkou podle něho je, zda se Česko začne zabývat celosvětovou výzvou, kterou je klimatická změna. ČTĚTE TAKÉ: Pohledem Stanislava Šulce: Co v debatách nezaznělo

Autor: ČTK