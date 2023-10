Po nynějších mimořádně teplých dnech dorazí do Česka dnes večer a v noci studená fronta, kterou doprovodí silný vítr. Meteorologové očekávají nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, v některých oblastech mohou být i silnější, informoval dnes ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Silný vítr může v úterý večer lámat větve stromů, varují meteorologové. | Foto: ČTK

Teploty dnes mohou vystoupat až na 29 stupňů Celsia, po přechodu studené fronty se od středy skokově ochladí na 15 až 19 stupňů. Podobné teploty vydrží do konce týdne.

Z aktuální výstrahy vyplývá, že nejdříve dnes přejde fronta doprovázená silným větrem přes Čechy, kde se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky. Varování před silným větrem začne v západní polovině Čech platit od 18:00. Během noci se pak fronta přesune dál na Moravu a Slezsko. „Její projevy budou při postupu směrem k východu slábnout,“ uvedli meteorologové.

Rekordní měsíc: Letošní září bylo v Klementinu nejteplejší od počátku měření

Upozornili na to, že silný vítr může poškodit stromy a lesní porosty a způsobit menší škody na budovách. Hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty nebo zlomenými větvemi i komplikace v dopravě. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře či skleníky, uklidit nebo upevnit volně uložené předměty například na zahradách či dvorcích. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně. Na horách je vhodné omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Pozor na silný vítr. I takové mohou být následky: