Ondřej Zeman podal trestní oznámení dnes na podatelnu policie v Brně. "Necítím se bezpečně v zemi, kde může předseda strany, jejíž přímá předchůdkyně má na svědomí stovky mrtvých nebo mučených, bez jediného důkazu obvinit z vlastizrady, kolaborace a teroristického útoku obyčejné občany," uvedl.

Filip v projevu na víkendovém zasedání ústředního výboru KSČM mimo jiné uvedl, že "ti, kteří usilují o 'český Majdan', o státní převrat, nabírají sílu". "A krok za krokem zkoušejí, co české bezpečnostní složky jsou schopny tolerovat. Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně.

Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází. Nemohu říct, že by bezpečnostní složky jednaly tak, aby svým způsobem byly schopny veřejně odpovědět na to, jak to bude vyšetřeno a jestli organizátoři budou po zásluze potrestáni," řekl předseda KSČM.

Mikuláš Minář ze spolku Milion chvilek při úterní pražské demonstraci za premiérovo odstoupení Filipa vyzval, aby se veřejně omluvil za své výroky, v nichž naznačil možnou zodpovědnost spolku za kybernetický útok na benešovskou nemocnici. "Nesluší se, abyste jako poslanec Parlamentu České republiky estébáckým způsobem lhal, strašil lidi terorismem nebo státním převratem. Vyzývám vás, abyste se za svou lež veřejně omluvil, jinak budeme muset zvážit, zda se nehájit právní cestou," řekl Minář.

Kyberútok na benešovskou nemocnici

Provoz benešovské nemocnice ochromil minulý týden počítačový virus. Zařízení od té doby funguje v omezeném režimu. Policie případ vyšetřuje jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

Předseda KSČM tento týden v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že "tohle se v České republice děje a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti". Reagoval na dotaz, zda má nějaké důkazy k tomu, aby obvinil spolek Milion chvilek pro demokracii z kybernetického teroristického útoku proti benešovské nemocnici.

Filip také podle Zemana nazval zástupce stran KDU-ČSL, TOP 09, ODS a Pirátů kolaborantskými a vlastizrádnými. "Je to silné křivé obvinění od vlivné osoby, přijde mi to o to víc závažné, když vychází z úst místopředsedy Poslanecké sněmovny," uvedl Ondřej Zeman. Očekává, že se policie do 30 dnů k jeho trestnímu oznámení vyjádří.

Zeman je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je také předsedou místního sdružení spolku Společně Brno, jehož příznivci se účastní pražských demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a také pořádají protestní akce v Brně.