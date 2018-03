Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy. Rozhodla o tom vláda v demisi

Studenti a senioři budou cestovat vlakem i autobusy levněji. Dnes se na tom shodla vláda v demisi, potvrdil na twitteru premiér Andrej Babiš. Zlevněné jízdné vyjde stát ročně na 5,83 miliardy korun. Ze státní rozpočtové rezervy letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy korun.

"Seniorům nad 65 let, žákům a studentům od 6 do 26 let přispěje stát na cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. A to od 10.6., kdy se mění jízdní řády," uvedl na twitteru premiér v demisi Babiš. "Děti do 6 let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva," dodal.

Na dopravcích nyní je, na kterých spojích slevy umožní a kde ne. Ministerstvo dopravy věří, že se rozhodnou po dohodě s objednavateli. Podle ministerstva by možnost omezení poskytnutí slevy byla omezena určitým procentem ze všech spojů dopravce. Konkrétní procento ale ještě není uvedené.

„Dali jsme možnost, aby dopravce mohl říct, který konkrétní spoj je dnes přeplněný a kde by se kvalita cestování výrazně zhoršila a odehnalo by to plně platící zákazníky. Tam pak může slevu neuplatnit. Naopak mezi špičkami to může přilákat zajímavou skupinu cestujících, což jsou právě senioři,“ citoval Radiožurnál ministra dopravy Dana Ťoka (ANO).

Vládní návrh má zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro konkrétní skupiny cestujících. Například těch s nižšími přijmy. Zlevněné jízdné přijde Babišovu vládu v demisi na 5,83 miliardy korun ročně.

Návrh vlády ovšem podle České televize kritituje opozice. Podle ní označil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura vládní plán za "nekoncepční". Premiér v demisi si jím navíc prý kupuje voliče.