Studenti: Chceme praxi ve firmách. Dá nám často více než škola

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí další díl seriálu Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze 9.

Téma: Má být zaměstnavatel součástí vzdělávání?

Lilia GutierrezováMáme praxi jen 14 dní v roce. Učitelé se nás snaží dále doporučit. Myslím, že by nás školy mohly na praxi posílat častěji. Dá mi totiž více než škola. Na to máme téměř všichni podobný názor, proto si snažíme sehnat něco v oboru i sami. Když nám dá potenciální zaměstnavatel šanci, pracujeme zodpovědně. Bonus pro firmy je, že praxe jsou neplacené.

Maxmilián Fözö Je důležité, aby student přes-ně věděl, jak funguje chod firmy v oboru, který studuje. Když někam přijdete na dva týdny neplacené stáže, tak většinou ani nevědí, co vám dát za úkol, a nemají čas se vám pořádně věnovat, když vědí, že jim zase odejdete. Větší propojení školy a praxe je fajn, ale bylo by to náročné skloubit. Přitom praxe je přínosnější než škola.

Tereza Peštová Větší propojení škol a firem by bylo lepší. Praxe je málo. Já nejsem typ, kterého baví sedět v lavici, více se naučím v praxi. Naštěstí mě můj obor baví, díky své iniciativě dlouhodobě spolupracuji s některými médii. Kdybych tam ale přišla jen na dva týdny jako neznámý člověk, nenaučila bych se nic, protože by mě k ničemu nepustili. Vím, že mě baví práce na place, ať už osvětlování, fotografování nebo se postavit za kameru. A vím, že se mezi sebou prolínají, takže jdou skloubit. Lidé z učebních oborů jsou opravdu dobří díky tomu, že se jim střídá týden školy a týden praxe.

Kateřina Šedivá Spolupráce mezi školou a firmami je důležitá. Společnosti totiž po nás chtějí zkušenosti, ale ty jako absolventi nemáme. Díky praxi je začátek na pracovním trhu jednodušší. Spoustu věcí, které vidím ve firmě, pak pochopím snadněji i v hodinách. Asi by bylo dobré, kdyby praxe bylo víc, ale ne na úkor teorie.

Michal PaliczkaPraxe, kterou jsem si na škole vyzkoušel, mi dala hodně. Přístup lidí ve firmě byl skvělý, protože s námi zacházeli jako s kolegou sobě rovným. Tři týdny praxe stačí, kdyby jich bylo víc, nebránil bych se. Učitelé nám pomáhají. Já osobně dokonce za některými profesory chodím, aby mi doporučili práci, a vždy jsem byl spokojený.

Matěj ŽáčekNa praxi jsem pochopil, jak hodně věcí funguje. Možná by nebylo od věci, kdyby se počet týdnů praxe s každým ročníkem zvyšoval. Kdyby se více zaměstnavatelé zapojovali do vzdělávacího systému a nabízeli pro studenty brigády na prázdniny, bylo by to dobré, za dva měsíce se už něco opravdu naučíte.