Deník.cz upozornil na případ studentky medicíny, která si na školu vydělává třemi brigádami. Redakci pak začaly chodit nabídky finanční pomoci pro dívku a také možnosti odborných stáží.

Čtenáři Deníku mají velká srdce. Nadále to dokazují v případu studentky medicíny, který redakce sleduje od ledna.

Právě tehdy Deník.cz zveřejnil velký materiál o sociálních stipendiích, která podporují studenty z chudých poměrů, aby nemuseli předčasně ukončovat vzdělávání jen proto, že na něj nemají peníze. Součástí textů byl i příběh studentky lékařské fakulty, která si přivydělává na třech brigádách, aby si vysokoškolské vzdělávání vůbec mohla dovolit.

Kromě toho jí pomáhá projekt Retrostipendia od Nadace Albatros a Člověka v tísni.

V únoru Deník publikoval pokračování o obrovské vlně solidarity z řad jeho čtenářů, kteří chtěli studentce přispět. „Ráda bych dívku podpořila, prosím můžete mi poslat číslo účtu, kam ji mohu poukázat částku? Smekám před ní a obdivuji ji. Zaslouží si podporu,“ napsala do redakce například Pavla.

Redakci se ozvalo tak několik lékařů, kteří studentce nabízeli odbornou stáž doma i v zahraničí. Tyto emaily redaktoři předali přímo studentce, nabídky finanční pomoci pak koordinátorce Retrostipendií Rut Veselé.

Ta se nyní Deníku ozvala s tím, jak sbírka nakonec dopadla. Podařilo se vybrat 99 tisíc korun, k tomu ještě tři dárci posílají měsíčně dohromady částku 3500 korun. Retrostipendia peníze dívce rozpočítala do konce jejího studia. Každý měsíc si tak přilepší o 7500 korun.

Díky článku Deníku se ozvala i žena, která poslala 15 tisíc korun na program Retrostipendia obecně. „Za to jsme mohli na rok a půl zvýšit stipendium dívce, která se musela narychlo odstěhovat od rodiny, kde to měla opravdu komplikované. Našich 1000 až 1500 korun je dost málo peněz a těmito malými soukromými dary můžeme navyšovat příspěvky konkrétním nejpotřebnějším studentům," doplnila Veselá.

Sama studentka podle svých slov nemůže obrovské ochotě lidí uvěřit. „Díky článku v Deníku se jak mně, tak paní koordinátorce z Člověka v tísni ozvala spousta lidí s a nabídkou pomoci, a to nejen finanční. Byla mi nabídnuta i zahraniční stáž, což je pro mě samozřejmě neuvěřitelná příležitost. Jedná se o dva týdny na oddělení chirurgie na Gibraltaru – něco, o čem by se mi ani nesnilo a teď se to stává skutečností,“ říká.

Věří, že díky nezanedbatelné finanční pomoci, které se jí dostalo, bude mít možnost omezit brigády a věnovat více času jak studiu, tak sobě a trochu se jí uleví. „Chtěla bych poděkovat všem, které můj příběh zaujal, a vyjádřili mi podporu, ať už v jakékoliv formě. Je pro mě důležité vědět, že v tom nejsem sama,“ dodala.

Projekt Retrostipendia koordinuje Člověk v tísni a je do něj zapojeno dalších 18 organizací, financuje ho Nadace Albatros. Jedná se o retro, tedy zpětně, vyplácená stipendia pro děti, které mají rodiče s nízkým dosaženým vzděláním a jsou v hmotné nouzi. Slouží jako motivační prvek a jako zdroj peněz pro částečné pokrytí nákladů na studium.

Podmínky stipendia

Každý stipendista musí být v pravidelném kontaktu s kariérním poradcem. Studenti musí splnit prospěchové limity ve vybraných předmětech, vejít se do limitu zameškaných hodin a nesmí mít zhoršenou známku z chování. K výplatě dochází měsíčně, ale až po úspěšném absolvování jednoho pololetí na zvolené škole. Středoškolák dostává měsíčně 1000 korun, za prospěch do 1,5 nebo za maximálně deset procent zameškaných hodin 1500 korun. Vysokoškolákům projekt poskytuje 2000 korun.

V roce 2021 Retrostipendia poskytovala podporu 275 dětem, 60 jich získalo studijní bonus za výborné výsledky. V závěrečném ročníku bylo v roce 2021 49 dětí a hned na první pokus studium úspěšně zakončilo 44 z nich. Po střední škole pokračovalo ve studiu 18 stipendistů, z toho devět z nich šlo na maturitní nástavbu, devět na vysokou školu.

Mezi vysokoškoláky patří například i dvaadvacetiletá Kateřina z Krásné Lípy na Děčínsku. Nejdříve získala retrostipendium na střední škole, v současnosti jej využívá pro své studium na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Bylo pro ni prý jednoduché rozhodnout se pro obor Sociální politika a sociální práce, má totiž v rodině tradici a je jí přirozeně blízký,“ sdělili pracovníci Komunitního centra Kostka v Krásné Lípě, kteří stipendia pomáhají tamějším dětem z chudších poměrů zprostředkovávat.