Koleje jsou v tuto chvíli obsazené, ale spousta studentů zatím bydlení vyřešené nemá. Obracejí se na realitní kanceláře?

Ten trend je jiný. V první řadě to vždycky zkoušejí na vlastní pěst a teprve když neuspějí, tak to zkouší u realitních kanceláří. Myslím si, že by to mělo být přesně naopak. Protože přeci jen realitní kanceláře se na trhu lépe orientují, mají přehled. A v případě studentského bydlení jde přeci jen o čas.

Jaké jsou priority studentů při výběru bydlení?

Řekl bych, že na začátku mají vždy jasnou představu, která se ale postupně redukuje na to mít hlavně kde bydlet. Ale nejvíc řeší hlavně blízkost školy a také dopravní obslužnost, aby bylo blízko metro a další dopravní infrastruktura.

Řeší studenti i parkování?

To nebývá častý požadavek. Studenti buď auta nemají, nebo na řízení v centru měst rezignují. Navíc parkování u bytů třeba v modrých zónách logicky bydlení prodražuje, což studenti ani jejich rodiče nechtějí.

Pokud byste srovnal situaci v Česku se zahraničím, lze vypozorovat nějaké rozdíly v dostupnosti studentského bydlení?

Řekl bych, že v Evropě jsou už trošičku dál a ty kapacity jsou větší. Částečně bych to ale přisoudil i tomu, že tam je situace s vysokými školami trochu stabilnější. V Česku ještě pořád často i překotně vznikají další a další vzdělávací instituce, což chápu z hlediska toho, že lidé si chtějí doplňovat vzdělání. Ale ty ubytovací kapacity to logicky dále vyčerpává.

Myslíte si, že studentské bydlení je něco, čím se začnou samosprávy více zabývat? A více třeba i stavět?

Já si to úplně nemyslím. Problémů s bydlením, ať už s tím sociálním nebo obecně, mají města a obce opravdu mnoho. Primárně se budou snažit rozšířit tyto kapacity. Často slyšíme, že v Praze je málo bytů, protože se málo staví. To ale není tak úplně pravda, staví se poměrně dost. Jen jsou ty byty velmi drahé. Pro pracující, natož pro studenty. Pokud jde o studentské bydlení, to zatím určitě půjde dál stranou. Rozhodně si také nemyslím, že to je něco, co by samosprávy mohly vyřešit samy, bez zapojení soukromého sektoru a spolupráce mezi nimi.