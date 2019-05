Výsledky dvoudenní akce dnes na webu zveřejnila společnost Člověk v tísni, která volby nanečisto pro středoškoláky pořádala. Chce jimi zvýšit zájem mladých o politiku.

Voleb nanečisto se zúčastnilo zhruba 18 800 studentů ze 246 středních škol. Dva a půl týdne před opravdovými volbami si tak studenti starší 15 let vyzkoušeli výběr ze všech kandidujících stran i samotný proces voleb.

U mladých lidí bodovali opět Piráti, kteří nyní získali 24,48 procenta hlasů. Před pěti lety dostali od středoškoláků 19,19 procenta hlasů, zatímco ve skutečných volbách měli 4,78 procent hlasů.

Druzí Starostové

Největší podporu ve skutečných volbách dostalo v roce 2014 vládní hnutí ANO, které tehdy získalo 16,13 procent hlasů. Středoškoláci mu před pěti lety dali 16,2 procenta hlasů, letos pro něj ale hlasovalo 5,3 procenta studentů. Z druhého místa tak u nich kleslo na místo sedmé. Předvolební průzkumy skutečných voleb do EP vládní ANO favorizují.

Druzí za Piráty letos ve studentském hlasování skončili Starostové a TOP 09 s 12,06 procenta hlasů. Za nimi se s 10,48 procenta umístilo recesistické brněnské uskupení "ANO, vytrollíme europarlament", jehož název začíná stejně jako jméno vládního politického hnutí.

"Je možné, že to některé náctileté voliče zmátlo," uvedl dnes v tiskové zprávě Karel Strachota z Člověka v tísni. Čtvrtá ODS dostala od středoškoláků zhruba sedm procent hlasů, Demokratická strana zelených - Za práva zvířat 5,67 procenta a hnutí PRO Zdraví a Sport 5,48 procenta hlasů. Kromě zmíněných sedmi hnutí a stran už by studenti další politická uskupení do EP neposlali.

Hlasování studentů do Evropského parlamentu organizuje projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Školní volby věrně napodobují ty opravdové. Ve školách měli studenti od úterý do dneška volební místnost s hlasovacími lístky, plentou a urnou. Do voleb se hlásili dobrovolně. Smyslem je zvýšit zájem mladých lidí o politiku a veřejné dění, a do budoucna tak zvýšit i počet prvovoličů.

Ve volbách do Evropského parlamentu se na konci května v ČR utká 40 politických stran a hnutí.