Z tematického výzkumu, který kampaň doprovázel, navíc vyplynulo, že až jedenáct procent dospělých v současné době zahání alkoholem úzkost z aktuální společenské situace – války na Ukrajině, inflace či cen energií.

Alkoholové rekordy: Někteří přeborníci je jako zázrakem přežili, jiní zemřeli

Z aktuálního průzkumu, který pro Suchej únor na vzorku necelých pět set respondentů provedly agentury Nielsen a ResSOLUTION Group, vyplynulo i to, že o kampani ví asi čtyřiaosmdesát procent lidí. Podpořil ji i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Náklady spojené s léčbou v důsledku konzumace alkoholu se u nás se pohybují kolem šestapadesáti miliard korun ročně,“ prohlásil. Zdůraznil, že prevenci proto považuje za důležitou.

Organizátoři kampaně uvedli, že měsíc bez alkoholu umožňuje lidem poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. „Podle průzkumu uskutečněnému mezi 706 účastníky v roce 2021 deklaruje snížení spotřeby alkoholu ještě čtyři měsíce po kampani třiapadesát procent z nich,“ informoval ředitel organizace Petr Freimann.

Alkohol a umění

Podtitul letošního, již jedenáctého, ročníku kampaně byl Nepít je umění. Ke vztahu alkoholu právě s uměním se vyjádřil psycholog Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví. „Vzpomínám na knihu Toma Dardise o alkoholu v životě a tvorbě čtyř velkých amerických spisovatelů, Faulknera, Fitzgeralda , Hemingwaye a O'Neilla. Na počátku jejich tvůrčí dráhy byl alkohol vnímán jako benefit stimulující jejich uměleckou produktivitu. Postupně však alkohol vedl nejen k erozi jejich talentu, ale i k vážným duševním poruchám,“ uvedl.

Lékařka Šárka Krejčová: Měsíc bez alkoholu má smysl. Lidem se uleví, lépe spí

Výjimkou ze jmenované čtveřice byl podle Csémyho jen Eugene O’Neill, který v osmatřiceti letech přestal pít a poté napsal své nejslavnější hry. Tvůrčím měsícem se chlubili i lidé, kteří se ke kampani hojně připojovali prostřednictvím sociálních sítí. Mnohdy psali, jak snadno to zvládli a jak jim to prospělo.

Medicínská ředitelka laboratoří AeskuLab Šárka Krejčová v nedávném rozhovoru pro Deník uvedla, že únor je pro nepití alkoholu ideální v tom, že je mezi Vánocemi, kdy jsou lidé přejedení a přepití, masopustem a Velikonocemi. „Nehledě na to, že je to nejkratší měsíc v roce. Třeba v květnu, kdy se otvírají venkovní zahrádky restaurací, by to asi tolik neklaplo,“ uvedla. Vydržet bez alkoholu má podle ní nicméně smysl kdykoli.

Co přináší Suchej únor účastníkům?

• Čistá hlava (78 %)



• Osobní hrdost (86 %)



• Lepší spánek (58 %)



• Víc energie (58 %)



• Kila dolů (35 %)



• Omezení kouření (44 %)



• Vděčná peněženka (59 %)



Zdroj: Suchej únor, z. ú. (www.suchejunor.cz)