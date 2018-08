Sucho a vedro. V deseti regionech hrozí požáry

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 25 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník pro příjmovou kancelář. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co Vám můžeme nabídnout:, •perspektivní zaměstnání v moderním prostředí zdravotnického zařízení akreditovaného SAK, o.p.s., •stabilní zavedená pozice v zařízení s dlouholetou tradicí, •možnost dlouhodobého pracovního vztahu (smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou), •práci na plný úvazek, •finanční ohodnocení až 25.000,- Kč, •roční/půlroční odměny , •pravidelné vánoční a letní společenské a vzdělávací akce s občerstvením, •možnost karierního i platového postupu , •hrazené vzdělávací kurzy a školení, •příspěvek na stravování v místě výkonu práce, •5 týdnů dovolené včetně volna v období vánočních svátků, •práci v klidném prostředí v užším kolektivu, •nově zrekonstruovaná budova, •kavárna, relaxační zóny a mini Zoo, , Co by byla Vaše práce:, •telefonická a emailová komunikace s pacienty a klienty, •zajištění chodu příjmové kanceláře, •evidence přijatých dokumentů, , Co od Vás budeme očekávat:, •VŠ nebo středoškolské vzdělání, •velmi dobré komunikační schopnosti, •pečlivost, spolehlivost a samostatnost, zodpovědnost za svěřenou agendu, •znalost angličtiny na dobré úrovni , •znalost dalších jazyků vítána, •velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel), •časovou flexibilitu, •kladný vztah a trpělivost při práci a komunikaci s převážně staršími lidmi, , Termín nástupu dohodou.. Pracoviště: Rehabilitační ústav brandýs nad orlicí, Lázeňská, č.p. 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí. Informace: Jiří Ducháček, +420 465 544 031.