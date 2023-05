V severozápadní části Čech, včetně Prahy, hrozí kvůli suchu nebezpečí vzniku požárů. Deštivé počasí v dané oblasti meteorologové neočekávají ani v následujících dnech, proto jejich upozornění platí do odvolání. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Požár suché trávy - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Nebezpečí vzniku požárů vzhledem k velkému půdnímu suchu a očekávanému převážně slunečnému počasí beze srážek,“ odůvodnili meteorologové upozornění na riziko požárů v Ústeckém a Karlovarském kraj, v severní polovině Plzeňského kraje, západní části Libereckého kraje, severozápadní části Středočeského kraje a v Praze.

Lidé by se podle meteorologů proto měli vyvarovat jakýchkoliv aktivit, které by mohly být příčinou požáru. Ve volné přírodě by neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Současně by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.