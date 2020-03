Hladiny řek na Šumavě zvedne vydatný déšť. Meteorologové varovali i před větrem

Vydatnější déšť a tání sněhu ve středu zvednou hladiny řek pramenících na Šumavě. Na Vydře a Křemelné se očekává ve středu odpoledne a večer překročení druhého povodňového stupně, tedy povodňová pohotovost, kulminovat by měly kolem půlnoci. Stoupnout by měla i hladina Otavy, Teplé a Studené Vltavy, voda by se ale neměla vylévat z břehů. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl ve výstražné informaci. Zároveň upozornil, že dnes by mělo ve Frýdlantském výběžku silně foukat.

Rozvodněná řeka Vydra na Modravě | Foto: ČTK

"V čerstvém západním proudění bude přes naše území postupovat frontální systém, jehož studená fronta se bude nad střední Evropou vlnit. Zejména na hory v Čechách přinese i vydatnější srážky, které společně s táním sněhu způsobí vzestupy hladin řek," uvedli meteorologové. Česko zasypal sníh. Nečekaná nadílka komplikovala na mnoha místech dopravu Přečíst článek › Výstraha před vzestupem hladin řek s vysokým stupněm nebezpečí se týká Sušicka v Plzeňském kraji a platí od středečních 06:00 do půlnoci ze čtvrtka na pátek. Ve středu odpoledne a večer Vydra a Křemelná překročí druhý povodňový stupeň a kulminovat mají okolo půlnoci, stejně jako Otava v Sušici. Ta ale překročí pouze nižší povodňový stupeň. Podle meteorologů se může voda v některých řekách vylévat z břehů, stromy mohou v podmáčené půdě padat. Pozor by si měli dávat také řidiči na zaplavených silnicích. Nízký stupeň nebezpečí Hladiny řek by se měly ve středu ráno zvednout také v některých okresech Jihočeského, Plzeňského Libereckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Stupeň nebezpečí je tam ale podle meteorologů nízký, voda by se neměla vylévat z břehů řek. Noční vichřice překonala rekord orkánu Kyrill. Trhala střechy a lámala stromy Přečíst článek › Meteorologové také varovali před silným větrem, který by měl dnes po poledni začít foukat ve Frýdlantském výběžku. Nárazy větru očekávají o rychlosti až 72 kilometrů za hodinu, nebezpečí by mělo pominout dnes po 20:00. Lidé by si měli dát pozor zejména na možné pády větví či stromů nebo na menší škody na budovách.

Autor: ČTK