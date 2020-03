ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Zeman na začátku roku účast na summitu odmítl kvůli nedostatečným čínským investicím v České republice. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit. Účast Zemana na summitu ale nedávno potvrdili ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) i premiér Andrej Babiš (ANO).

"Nemám v této věci žádné oficiální informace," napsal dnes na dotaz ČTK ohledně zrušení schůzky Hamáček.

interaktivni-infografika|7b97f5fa-3988-450d-8387-dc19fb57d066#

Zeman před časem řekl, že v Pekingu, kde je podle něj situace ohledně koronaviru klidná, by se chránil stejně jako ostatní hlavy států. Dodal, že pokud by mu to hygienici dovolili, následnou dvoutýdenní karanténu by trávil na zámku v Lánech.