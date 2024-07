Někteří lidé pobírající pomoc od státu kritizují, že při nároku na chystanou superdávku má být testován majetek žadatele. Mají za to, že kvůli tomu lidé nebudou moci mít dostatečnou rezervu. Ministerští úředníci oponují, že dávky mají sloužit těm, kteří mají problém pokrýt životní potřeby.

Příští rok lidé zřejmě budou moci čerpat takzvanou superdávku, v níž budou spojeny přídavek na dítě, bydlení, živobytí a doplatek na bydlení. Návrh reformy sociálních dávek z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), kterým se bude zabývat vláda a posléze poslanci, počítá i s majetkovým testem žadatelů.

Část lidí, kteří pomoc státu potřebují, s tím ale nesouhlasí. Kupříkladu Lucie Ovsenáková z Libiše u středočeských Neratovic pečující o manžela s ALS závislého na plicním ventilátoru se obává, aby ti nejpotřebnější na tom nebyli hůř než nyní. „Úmysl lustrovat majetek mě nemile překvapil. Kvůli nezbytné rezervě na účtu pak na pomoc nedosáhnete,“ uvedla pro Deník.

Jako pečující v režimu čtyřiadvacet hodin po sedm dnů v týdnu je bez příjmu, nikdo jí neposkytne půjčku, kterou by stejně neměla jak splácet, a kvůli vlastnímu bydlení či autu nedosáhne na pomoc v hmotné nouzi.

Se třemi dětmi a invalidou nemůže podle svých slov zůstat bez rezervy na účtu, která je ještě z dob ekonomické činnosti a rychle se tenčí.

„Je nemístné, aby lidé, kteří jsou zvyklí pracovat a šetřit a zároveň se nečekaně ocitli ve špatné situaci, byli vyřazeni z pomoci ve prospěch těch, kteří všechny peníze ihned utratí,“ podotkla.

Ministerstvo test hájí

Na superdávku bude mít žadatel nárok v případě, že jeho úspory nepřesáhnou 200 tisíc korun. „Za každého dalšího člena domácnosti se celkový limit navyšuje o 50 tisíc korun s tím, že 450 tisíc korun je maximální naspořená částka za rodinu. Určitě tedy nejde o nízké částky. Jednotlivé hranice byly nastaveny citlivě,“ reagoval pro Deník vedoucí tiskového oddělení MPSV Jakub Augusta.

Kolem návrhu ale zřejmě bude ještě rušno. Při připomínkovém řízení se totiž setkalo s kritikou, že by banky měly povinnost sdělit na výzvu orgánu státní sociální pomoci konkrétní údaje. „To je zcela nepřípustné prolomení takzvaného bankovního tajemství a dané ustanovení je nutno ze zákona vypustit, a to nehledě na to, že tato praxe je uplatňována u některých dávek i v současné době,“ zanesl připomínku například zástupce Nejvyššího soudu.

Získání superdávky bude podmíněno i tím, že člověk může vlastnit maximálně jednu nemovitost k trvalému bydlení a druhou k přiměřenému bydlení či na rekreaci a jedno auto (maximálně dvě na domácnost).

Cílem majetkového testu je podle Augusty ověřit, jestli člověk pomoc od státu, který podává ruku tehdy, když dotyčný nezvládá pokrýt své životní potřeby včetně bydlení či péče o dítě, skutečně potřebuje. „Do testu nebudou započítávány finanční produkty s podporou státu, jako je spoření na důchod, stavební spoření, životní pojištění či dlouhodobé investiční produkty,“ zdůraznil.